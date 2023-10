- To jest specyficzny wydział, mocno lewicowy z lewicowymi wykładowcami . Naszymi wyborcami są w dużej części osoby, które już pracują zawodowo i wiedzą na czym polega życie. Studenci tego do końca nie doświadczyli. Kiedy pójdą do pracy i zobaczą, ile państwo im zabiera w podatkach, to wtedy może zrozumieją, że coś jest nie tak - stwierdził kandydat Konfederacji w Poznaniu.

Ostrą krytykę wypowiedzi kandydata przez studentów Konfederacji potwierdza gospodarz debaty, który przysłuchiwał się debacie.

- Studenci bardzo ostro komentowali wypowiedzi liderów Konfederacji, a kandydat tej partii z Poznania nie do końca potrafił się do nich odnieść. Zdziwiło mnie, że tak mało było tutaj zwolenników Konfederacji. Być może wynika to ze specyfiki wydziału. Konfederacja ma poparcie wśród młodych, ale skoro to są często młodzi mężczyźni, to być może nie są to studenci - skomentował Szymon Ossowski, politolog i prodziekan do spraw studenckich wydziału, gospodarz debaty.