Mieszkańcy Winograd mają dość nieodpowiedniego zachowania Romów. Rada osiedla napisała w tej sprawie list do prezydenta

Co ma być na Starym Rynku w Poznaniu? Zabytkowa kostka czy nowoczesna nawierzchnia?

Trwają dyskusje na temat renowacji płyty Starego Rynku w Poznaniu. Wszyscy zgadzają się, że nawierzchnia w tym miejscu wymaga gruntownego remontu, choć konflikt pojawia się w kwestii, jak to zrobić. Radni Starego Miasta przekonują, że najważniejsze jest przystosowanie Starego Rynku do potrzeb mieszkańców, a miłośnicy historii wystosowali do prezydenta Jacka Jaśkowiaka, by ten zmienił koncepcję przebudowy Rynku na taką, która wykorzystuje starą nawierzchnię.