Wybory 2024. Tak kandydaci na prezydenta Poznania chcą przyciągnąć do Poznania osoby młode. Konieczna jest także budowa osiedlowych ulic

Jacek Jaśkowiak stwierdził, że w takich dzielnicach jak Wilda, Jeżyce czy Łazarz widać, ile młodych osób powróciło do miasta. Zaznacza się to również w statystykach GUS.

- Wiele osób wyprowadziło się, bo chciało mieć domek z ogródkiem. Z uwagi na koszty, czas dojazdu do Poznania, dostęp do rekreacji, dostęp do kultury, dostęp do sportu w układzie klubów sportowych, wielu tych ludzi powraca - zauważa.