Młody mężczyzna ukradł rower. Jego tłumaczenia wprawiły wielkopolskich policjantów w osłupienie...

– Podczas przesłuchania przyznał się do kradzieży, usprawiedliwiając ją tym, że stracił prawo jazdy i poza tradycyjnym rowerem napędzanym siłą mięśni nie miał czym się poruszać. Wyjaśnił, że w chwili, gdy zauważył młodego mężczyznę jadącego rowerem z silnikiem spalinowym postanowił, że go ukradnie. By to zrobić „śledził” go, a następnie wykorzystał, że rower nie został przez niego w żaden sposób zabezpieczony