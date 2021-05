Morderstwo 3-latki przy Winklera w Poznaniu. Matka usłyszała surowsze zarzuty. Prokuratura zbada jej poczytalność

– W kwestii opisu czynu i mechanizmu śmierci dziecka nic się nie zmieniło. Podejrzana usłyszała zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, którego dokonała w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Kobieta nie przyznała się do tego zarzutu. Podtrzymała to, co wcześniej wyjaśniła. Stwierdziła, że przyznaje się do zarzutu, ale tego, który został jej pierwotnie przedstawiony i odmówiła składania wyjaśnień