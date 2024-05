Muzyka nad jeziorem strzeszyńskim. W Poznaniu wystartował Enter Enea Music Festival 2024. Otworzył go Leszek Możdżer. Zobacz zdjęcia!

Jazz nad jeziorem strzeszyńskim

Ale to dopiero początek festiwalu.

Co w planach na kolejne dni?

21:00 Kassa Overall - amerykański perkusisa jazzowy,

19:30 Linda May Han Oh - amerykańska kontrabasitka wystąpi z kwartetem muzyków zza oceanu i solistami Filharmonii Poznańskiej,

Jego poezję czytali maturzyści, przeciw czemu sam protestował. Gdy usunięto go z listy lektur - protestowali inni. Krzysztof Varga domagał się dla niego literackiego Nobla. Ponoć nie cierpiał go…

Enter Enea Music Festival

Pomysłodawcą i organizatorem festiwalu nad brzegiem jeziora strzeszyńskiego jest Leszek Możdżer, wybitny polski pianista jazzowy. Artystów, których zaprasza do Poznania, spotyka zazwyczaj na scenach całego świata. I jak to często w jazzie bywa - chętnie sam zasiada do gry z nimi na scenie w Poznaniu.