Enfant terrible polskiej poezji spotkał się z czytelnikami w Poznaniu. Są tacy, którzy domagają się dla Marcina Świetlickiego nagrody Nobla! Szymon Paź

Jego poezję czytali maturzyści, przeciw czemu sam protestował. Gdy usunięto go z listy lektur - protestowali inni. Krzysztof Varga domagał się dla niego literackiego Nobla. Ponoć nie cierpiał go Czesław Miłosz, z którym wg krytyków Świetlicki polemizuje. Inni przyrównują go do Adama Mickiewicza i wcale nie ze względu na ten sam dzień urodzin przypadający 24 grudnia. Ze swoim zespołem muzycznym Świetliki, założonym w 1992 r. w Krakowie, nagrał siedem płyt. Tych nagranych z innymi muzykami trudno zliczyć. Marcin Świetlicki, laureat Poznańskiej Nagrody Literackiej, spotkał się z czytelnikami w CK Zamek.