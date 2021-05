Nadchodzi kolejna edycja Formozy. W Obornikach znów odbędzie się jeden z najbardziej ekstremalnych biegów w kraju

Ruszyły zapisy na ósmą edycję Wings for Life. Na razie tylko w formule wirtualnej. Są jednak szanse na powrót normalnego startu w Poznaniu

9 maja 2021 roku wystartuje 8. edycja Wings for Life World Run. Rejestracja możliwa jest na stronie www.wingsforlifeworldrun.com. Jak co roku, 100 procent opłat wpisowych wesprze badania nad metodami leczenia urazów rdzenia kręgowego. Będzie rozgrywany w formule wirtualnej. Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, być może wróci on do tradycyjnej formuły, czyli ze startem w Poznaniu.