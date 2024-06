Nadchodzi nowe... nowe tablice z nazwami ulic w Poznaniu. Sprawdź gdzie!

Nowe tablice z nazwami ulic w Poznaniu

Do końca czerwca na obszarze Antoninka i Antoniny zamontowanych zostanie prawie 200 nowych tablic. To nie koniec działań na rzecz poprawy systemu informacji miejskiej w Poznaniu. W kolejnych miesiącach wymiana tablic ulicznych obejmie również takie obszary jak Miłostowo, Naramowice oraz osiedle Jana III Sobieskiego. Prace będą kontynuowane aż do końca roku.