MPK Poznań: Duże zmiany w rozkładach jazdy - na Morasku, Umultowskiej, Dąbrowskiego i przy Bałtyku. Tramwaje i autobusy pojadą inaczej

MPK Poznań: Wielkie Grillowanie 2024

Na Morasku rozpoczyna się Wielkie Grillowanie, w czwartek i piątek od godz. 18.00. Dlatego ZTM i MPK wprowadzają zmiany w rozkładach jazdy. Linia 16 w oba dni od godz. 18:30 do zakończenia kursowania będzie jeździć co 10 minut, a wszystkie miejskie linie nocne w nocy 6/7 czerwca pojadą według rozkładów na noce z piątku na sobotę. Do tego w obie noce uruchomiona będzie linia tramwajowa 202 (Os. Sobieskiego – Franowo) według rozkładu jazdy z piątku na sobotę, ale do godz. 2:00, i linia 203 (Os. Sobieskiego – trasa PST – Dworzec Zachodni), w godzinach 23:00 – 2:00 co około 5-8 minut.