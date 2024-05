Poznań Naramowice. Ulica Umultowska z ograniczeniami - od piątku 31 maja autobusy pojadą nią tylko w jedną stronę!

- Na tym etapie wprowadzony zostanie objazd ulicami: Opieńskiego, Szeligowskiego i Wiechowicza - podaje ZDM. - Następnie, od 11 czerwca, remont obejmie pas ruchu w kierunku Umultowa od skrzyżowania z ul. Stoińskiego do ul. Strugarka, a od 18 czerwca, jego dalszy fragment tj. od ul. Strugarka do przystanków autobusowych „os. Batorego”. Utrzymany zostanie objazd ciągiem ulic: Opieńskiego, Szeligowskiego i Wiechowicza. Na koniec ekipy remontowe przeniosą się w rejon skrzyżowania ul. Umultowskiej, Stoińskiego i Wiechowicza, gdzie na dojeździe do skrzyżowania wymieniana będzie nawierzchnia jezdni wschodniej, a następnie zachodniej. Prace będą prowadzone na wewnętrznych pasach ruchu ulic Stoińskiego i Wiechowicza. Przejazd przez skrzyżowanie możliwy będzie z wykorzystaniem nawrotek w rejonie najbliższych skrzyżowań powyższych ulic.