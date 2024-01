Najpierw pili razem alkohol, a potem doszło do awantury w Kaliszu. Mężczyzna nie przyznaje się do zabicia znajomego

- Działając z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia Tomasza J., zaatakował go w ten sposób, że podczas szarpaniny dwukrotnie użył wobec niego gazu pieprzowego, pryskając nim w okolice twarzy pokrzywdzonego oraz jednokrotnie kopnął go obutą stopą w okolice klatki piersiowej, a następnie zadał pokrzywdzonemu jeden cios w lewą okolicę klatki piersiowej między linię środkowo-obojczykową a pachową przy użyciu noża metalowego o długości ostrza 8,5 cm, w wyniku czego spowodował u pokrzywdzonego ranę kłutą klatki piersiowej, w następstwie czego doszło do przecięcia żeber oraz ściany lewej komory serca, co spowodowało masywny krwotok wewnętrzny skutkujący śmiercią pokrzywdzonego - odczytała akt oskarżenia prokurator Kamila Jabłońska-Rosik.