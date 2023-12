Nauczą poznaniaków jak wbić gwóźdź i zrobić rosół. Na Jeżycach powstanie Koło Gospodyń i Gospodarzy Miejskich

Koło Gospodyń i Gospodarzy Miejskich będzie miejscem dla wszystkich.

- Nie będzie tu ograniczeń ani wiekowych ani płciowych. W piwnicy będzie warsztat, do którego można przyjść naprawić coś, wbić gwoździa, nauczyć się jak się wierci dziury w ścianie – to są również takie umiejętności, które są poszukiwane przez kobiety. Będziemy tego uczyć, ale naszym założeniem jest to, żeby robić to razem z mieszkańcami