Małgorzata Ostrowska, Kaśka Sochacka, Rosalie., Vito Bambino i Ania Rusowicz. To tylko część gwiazd festiwalu Next Fest, który odbywa się w Poznaniu 18-20 kwietnia. W sumie na scenach w całym mieście pojawi się 125 artystów. Poznaj i posłuchaj tych, którzy od lat rządzą na playlistach i festiwalach, a teraz możesz zobaczyć ich w Poznaniu!

Od 18 do 20 kwietnia w 26 różnych miejscach w Poznaniu odbędzie się festiwal muzyczny Next Fest. Ideą tego wydarzenia jest integracja doświadczonych gwiazd z mniej rozpoznawalnymi artystami, którzy niekiedy stawiają swoje pierwsze kroki na dużych scenach. Równie ważną rolę odgrywa tu współpraca z dziennikarzami, wytwórniami i instytucjami kultury. Podczas \Next Festu znajdzie się także czas na warsztaty, panele dyskusyjne i inne wydarzenia towarzyszące. Next Fest to okazja do wysłuchania koncertów, niektórych z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej sceny. Tegoroczny lineup promuje młode talenty, ale pozostawia też przestrzeń dla artystów, którzy od lat zdobywali doświadczenie w branży muzycznej. Oto niektórzy z nich! Oto wybrane gwiazdy Next Fest, posłuchaj!

Next Fest 2024: Bilety i karnety

W sprzedaży są trzydniowe karnety w cenie od 241,60 zł, które umożliwiają wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu. Oprócz tego w sprzedaży dostępne są też bilety jednodniowe, w cenie od 137 zł. Bilet jednodniowy upoważnia do wstępu na dwa koncerty headlinerów danego dnia.

Plac Wolności podzielono na dwie sceny. Na pierwszej zagrają gwiazdy wieczoru, a wstęp na te koncerty jest płatny. Druga, z serią bezpłatnych koncertów, będzie należeć do artystów z programu My Name Is Poznań oraz zespołów zaproszonych przez Estradę Poznańską.

Inne wydarzenia w czasie festiwalu

Na festiwalu nie zabraknie paneli dyskusyjnych z przedstawicielami branży muzycznej. Poruszony zostanie temat zdrowia psychicznego, sztucznej inteligencji w tej dziedzinie sztuki, czy kwestie prawa autorskiego. Odbędą się także warsztaty: lekcja tekściarstwa z udziałem Pauliny Przybysz i Łony oraz warsztaty fotograficzne z Kadrem.

To nie koniec atrakcji. W CK Zamek odbędzie się giełda winyli oraz pokaz filmu "LemOn. Take What You Need". W piątek można będzie wziąć udział w Silent Disco na placu Wolności. Wiele poznańskich klubów przygotowało także specjalne afterparties.

