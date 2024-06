Pan Wojciech z Poznania od kwietnia nie może korzystać z telewizji i internetu. "Powiedziano mi, że nie mam licencji na światłowód!"

Senior z Poznania nie może korzystać z internetu i telewizji od kwietnia!

Okazało się, że internet ani telewizja nie działają - od 17 kwietnia do dziś. Umowa z Playem była podpisywana przez syna pana Wojciecha, na spółkę, w której wspólnie działają. Wszystkie dane na początku dotyczyły jedynie syna. Przez to w biurze obsługi klienta konsultanci nie chcieli udzielić informacji panu Wojciechowi. Kiedy dane pana Wojciecha również się pojawiły na umowie, sytuacja się odwróciła - informacji nie chcieli udzielić synowi.

Wielokrotne interwencje i wizyty monterów nic nie dały

- Nie mogę rozwiązać tej umowy czy myśleć o innym operatorze. Grozi mi za to kara - około 7 tysięcy złotych. Dopóki oni tego nie zweryfikują, to ja jestem zniewolony. Psychicznie nie wytrzymuję - żali się pan Wojciech.

Pan Mieczysław mieszka na os. Chrobrego w Poznaniu sam. Za windę płaci tyle samo, co 7 osób mieszkających w mieszkaniu piętro niżej. Opłaty nie są duże, ale to nie chodzi o pieniądze, a o…

Miejski Rzecznik Praw Konsumenta nie chce zająć się sprawą

- Byłem zszokowany. Po to chyba jest taki rzecznik, żeby coś do niego zgłaszać? Traktuje się mnie bezosobowo i notorycznie nie dotrzymuje się umowy - mówi mężczyzna.

Skontaktował się również z firmą, która zakładała światłowód - Fiberhost. Mężczyzna otrzymał odpowiedź na drugi dzień. Wynikało z niej, że pan Wojciech powinien zwrócić się do operatora, bo to on jest dystrybutorem światłowodu. Podobnie twierdził pracownik firmy Inea. Konsultanci z Play'a jednak nie są w stanie rozwiązać tego problemu. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z biurem prasowym Play, jednak do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.