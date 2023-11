"Pantera" w Poznaniu! Niezwykły pojazd trafił do kolekcjonera Andrzeja Frankowskiego

- Mam trochę historycznych pojazdów wojskowych, transportery OT-810, Universal Carrier, samochód pancerny M8 Greyhound, motocykle, ale czołgu jeszcze nie miałem; przymierzałem się do kupna czołgu T-34, ale odebrałem telefon od znajomego, że na sprzedaż wystawiono coś bardzo ciekawego z ciężkiego sprzętu - opowiada Andrzej Frankowski. - Nie zastanawiając się pojechałem na dworzec, wsiadłem w pociąg i dotarłem na Śląsk, gdzie stała ona - legendarna Pantera. Zdecydowałem się, że ją kupię i po tym z wrażenia nie spałem całą noc. Żona go jeszcze nie widziała, jest w pracy, ale gdy jej powiedziałem o tym, że kupuję czołg, odpowiedziała, że nie rozumie, ale cieszy się, z tego, że ja się cieszę.

Czołg należy do kolekcjonera militariów i właściciela firmy z mundurami historycznymi Andrzeja Frankowskiego. Jest w pełni sprawny, z naczepy zjechał bez problemu o własnych siłach. Nie jest jednak oryginałem - mimo, że do jego budowy wykorzystano szereg elementów historycznej Pantery, jest jeżdżącą repliką na przerobionym podwoziu czołgu T54/T55.

Andrzej Frankowski nie zdradza ceny - mówi: dużo, ale dziś zbudować taki czołg, nawet nie od podstaw, a wykorzystując podwozie T55, to pewnie nie starczyłoby i sto tysięcy złotych. Sam takiej Pantery mimo własnego warsztatu i doświadczenia by nie zbudował, a jeżdżąc na krajowe i zagraniczne rekonstrukcje historyczne wiedział, że taki pojazd przydałby mu się mocno - uznał okazję za uśmiech losu. Zorganizował wyprawę i przywiózł Panterę do Poznania.