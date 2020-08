Piła: Podejrzany 22-latek uciekł goniącym go na drodze policjantom, ale nie wymknął się z obławy

Młody mężczyzna był poszukiwany w związku z podejrzeniem uszkodzenia ciała, miał więc powód by unikać kontaktu z policją. Dlatego, gdy jadąc samochodem Nissan Primera zauważył, że próbują go zatrzymać do kontroli policjanci z Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego z Komendy Powiatowej Policji w Pile, postanowił im uciec...

- Przyczyną kontroli było podejrzenie, że pojazd prowadzi osoba poszukiwana – informuje policja. - Podczas podejścia do samochodu przez funkcjonariuszy, mężczyzna gwałtownie odjechał z miejsca. Policjanci natychmiast wrócili do radiowozu i rozpoczęli pościg. Po chwili dołączyły także pozostałe patrole będące w służbie.