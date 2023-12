Piłkarskie Orły: Poznańska Trzynastka na wiosnę zagra w Centralnej Lidze Juniorów

Jeśli chodzi o drużynowe osiągnięcia na słowa uznania zasługuje postawa Poznańskiej "13", która wywalczyła awans do Centralnej Ligi Juniorów U-15.

- Zdawaliśmy sobie sprawę, że sama gra w lidze wojewódzkiej WZPN nie przygotuje nas do rywalizacji ze zwycięzcą ligi w Pomorskim. Staraliśmy się organizować gry kontrolne w środku tygodnia z mocniejszymi przeciwnikami: Lechem Poznań CLJ U15 i ze starszym rocznikiem 2008 SKS Poznańskiej 13. W okresie przed świątecznym zmierzyliśmy się również z Warta Poznań, Akademia Reissa, FASE Szczecin. Jeśli chodzi o okres przygotowawczy to starsza cześć klubu tj. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego od 14 do 18 roku życia wybiera się na obóz przygotowawczy do Grecji. Mamy zaplanowane gry z drużynami z Salonik oraz w Polsce z: Juventus Toruń, Fase Szczecin, Warta Poznań - czyli drużynami z którymi zmierzymy się na wiosnę w rozgrywkach CLJ U15