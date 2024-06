Zmiany na brzegu jeziora budzą niepokój

Władze miasta i ośrodka bez porozumienia

Spór wokół ogrodzenia przy ulicy Letniskowej

Nowy właściciel także nazywa się Lorenc, jednak dziennikarzom nie udało się skontaktować ani z nim, ani z kimkolwiek, kto by go reprezentował. Sam Tomasz Lorenc tłumaczył wcześniej, że decyzja o zamknięciu dostępu do plaży była odpowiedzią na brak działań ze strony miasta, mających na celu poprawę infrastruktury wokół ośrodka i plaży. Mieszkańcy i miasto nadal szukają rozwiązania, które pozwoli na przywrócenie dostępu do jednego z ulubionych miejsc wypoczynku nad Jeziorem Kierskim.