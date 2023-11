Pobili mężczyznę i wciągnęli go do samochodu w centrum Poznania? Policja szuka sprawców i poszkodowanego

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu potwierdzają, że zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło.

- Takie zgłoszenie mieliśmy. To było zgłoszenie telefoniczne. Grupa osób miała siłą wciągnąć mężczyznę do samochodu. Po tej informacji w trybie alarmowym na miejsce zostały skierowane patrole policjantów, którzy po zebraniu wstępnych informacji o samym zdarzeniu, jak i o osobach, sprawdzili teren i szukali wskazanego nam samochodu. Jednak go nie znaleźli. Do tych poszukiwań włączone zostały służby kryminalne, które ustalają co dokładnie się wydarzyło w tym miejscu, kim są osoby, które przyjechały tym samochodem oraz kim jest sam pokrzywdzony - przekazuje mł. asp. Marta Mróz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.