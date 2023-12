Podejrzany o podwójne zabójstwo w Wielkopolsce nie pójdzie do więzienia. Marcin W. zostanie umieszczony w szpitalu psychiatrycznym Justyna Piasecka

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyło się posiedzenie w sprawie 25-letniego Marcina W., podejrzanego o podwójne zabójstwo. Mężczyzna najpierw w Muchocinie zabił 22-latka, a następnie pojechał do Międzychodu, gdzie odebrał życie 45-letniej kobiecie. Po wszystkim ukrywał się w krzakach nieopodal komendy w Międzychodzie, do której sam zgłosił się następnego dnia. Biegli uznali, że Marcin W. w chwili popełnienia przestępstw był niepoczytalny i jest on nadal bardzo niebezpiecznym człowiekiem. Sąd umorzył postępowanie w sprawie Marcina W. i zadecydował o umieszczeniu go w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Orzeczenie nie jest prawomocne.