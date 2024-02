Policjant zastrzelił 21-latka z Konina. Jest wyrok w głośnej sprawie!

- Sąd wziął pod uwagę fakt, że oskarżony nie był wcześniej karany, wyraził żal, ale sąd musiał mieć także na względzie to, że przekroczenie uprawnień doprowadziło do tragicznego w skutkach finału - do śmierci 21-letniego Adama Cz. Oskarżony działał nie tylko na szkodę interesu prywatnego tej osoby, ale publicznego, bo jego zachowanie ni mniej ni więcej tylko podważyło zaufanie do policji