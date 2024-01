Powstanie Senioralna Mapa Poznania. Miasto przygotowuje ofertę dla starszych poznaniaków

Urzędnicy chcą stworzyć Senioralną Mapę Poznania. Co jest celem przedsięwzięcia? Stworzenie mapy miejsc działających w Poznaniu na rzecz osób starszych, które w wyjątkowy sposób uwzględniają potrzeby tej grupy i wyróżniają się na tle miejskiej oferty senioralnej.

Nagrodzone mają zostać nie tylko miejsca publiczne, instytucje czy siedziby, ale także organizacje pozarządowe i firmy prywatne.

- Tworzenie mapy będzie okazją do promowania szeroko pojętych działań na rzecz poznańskich seniorek i seniorów oraz szansą na dostrzeżenie skierowanych do nich inicjatyw. Celem akcji jest również zachęcenie starszych mieszkańców Poznania do świadomego i aktywnego korzystania z miejskiej oferty, która stale się powiększa, a środowiska działającego na ich rzecz - do poszukiwania nowych, inspirujących rozwiązań