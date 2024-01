Przy muszli koncertowej brutalnie zaatakował innego mężczyznę. Zapadł wyrok w sprawie Krzysztofa N. - nożownika z Nowego Tomyśla

- Z wyjaśnień, które złożył, wiemy, że do zajścia miało dojść po godzinie 15:00. Wtedy to 39-latek, jak wyjaśniał, otrzymał telefon od znajomej, że została pobita przez kolegę, którym miał być poszkodowany. 39-latek spotkał się z kobietą i przechodząc obok muszli koncertowej, natknęli się wspólnie na pokrzywdzonego, który miał coś w ich kierunku krzyknąć. Oskarżony, jak zeznał, podbiegł do poszkodowanego, następnie miał go uderzać po całym ciele ręką i kopnąć dwa razy w brzuch. Ostatecznie ranił go nożem w lewy bok brzucha, powodując w ten sposób ciężkie obrażenia