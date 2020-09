Śmierć w galerii Avenida w Poznaniu. Mężczyzna zasłabł w sklepie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować

Zobacz galerię (2 zdjęcia) Mężczyzna w średnim wieku zmarł we wtorek rano w galerii Avenida w Poznaniu Łukasz Gdak Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek rano w galerii Avenida w Poznaniu. W jednym ze sklepów spożywczych zasłabł mężczyzna w średnim wieku. Mimo natychmiastowej reanimacji, nie udało się go uratować.