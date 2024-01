Spowodował wypadek, w którym zginęło dwóch 14-latków. Jest wyrok w sprawie

W sprawie wszczęte zostało prokuratorskie śledztwo, w które zaangażowana została zarówno prokuratura jak i policja.

- Zebrany materiał dowodowy, pozwolił na szybkie skierowanie do sądu aktu oskarżenia. Rozprawa w sprawie odbyła się w ubiegłym tygodniu. Prokurator wnioskował o najwyższy wymiar kary tj. o 12 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd podzielił to stanowisko

- tłumaczy asp. Sandra Chuda.

I dodaje: - Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 16 stycznia br. Sąd Rejonowy w Szamotułach uznał 40-latka za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i skazał go za to na karę 12 lat pozbawienia wolności, a także orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd orzekł też do wypłacenia zadośćuczynienie od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych i ich rodzin za doznaną krzywdę.