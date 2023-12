Takie będą obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. IPN przygotował grę strategiczną

Komunikacja publiczna stanie w Poznaniu

- Szanowni Państwo, 27 grudnia 1918 roku padły pierwsze strzały zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Dzięki patriotycznej postawie Wielkopolan kolebka polskiego Państwa odzyskała niepodległość. Tą symboliczną chwilą nawiązujemy do obchodów pierwszych rocznic, kiedy to o godzinie 16.40 w całym mieście zatrzymywał się ruch. Chwała Bohaterom! Cześć Ich pamięci! – usłyszą pasażerowie.

- Wybuch Powstania Wielkopolskiego zostanie upamiętniony przez zatrzymanie tramwajów i autobusów MPK Poznań oraz – na prośbę Zarządu Transportu Miejskiego – autobusów przewoźników gminnych, których pojazdy będą na terenie miasta. Będą to autobusy firm: Transkom, Translub, Kombus, PUK Komorniki, Rokbus, ZKP Suchy Las, TPBUS oraz ZK Kleszczewo – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Tego dnia, jak co roku, tramwaje i autobusy MPK Poznań zostaną także udekorowane flagami państwowymi.

Obchody rocznicy wybuchu powstania

Muzeum Powstania Wielkopolskiego za darmo

Od godz. 10.do 18.00 czynne będzie Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919; wstęp do muzeum będzie bezpłatny. Do odwiedzenia będzie m.in. najnowsza wystawa czasowa "Wojska Wielkopolskie w fotografii (1918-1920)". Na zwiedzających będzie czekać fotograf w specjalnym atelier, w którym będzie można na pamiątkę wykonać zdjęcie portretowe m.in. w mundurze powstańczym.

Przez cały świąteczny dzień, od godz. 9. do 19. chętni będą mogli odwiedzić Kryptę Zasłużonych Wielkopolan przy kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu. W ostatnim czasie miejsce to przeszło remont. Przy kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu złożone są m.in. prochy twórcy polskiego hymnu Józefa Wybickiego, współtwórcy Legionów Polskich gen. Antoniego Kosińskiego oraz urny z sercem generała Jana Henryka Dąbrowskiego i z ziemią z miejsca pochówku gen. Ignacego Prądzyńskiego.

Na Starym Rynku przed Odwachem pojawi się obozowisko powstańcze. Stanie tam replika samolotu Fokker D.VII oraz armata. Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3. Bastion Grolman zaprezentuje się w umundurowaniu oraz zrekonstruuje obozowisko z okresu powstania. Do wspólnego wykonania pieśni patriotycznych zaprosi Kapela zza Winkla.

Niespodzianka w Muzeum Broni Pancernej

Specjalną niespodziankę na Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego przygotowało Muzeum Broni Pancernej. Ppłk Tomasz Ogrodniczuk powiedział PAP, że tuż przed Bożym Narodzeniem do muzeum sprowadzony został po zakończonych pracach konserwatorskich i w nowym malowaniu czołg Centurion Mk.5. Środa będzie jedynym dniem, gdy będzie można go podziwiać. W muzeum do 6 stycznia trwa przerwa techniczna, instytucja otwiera się wyłącznie ze względu na rocznicę powstania.