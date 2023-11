Teatr Wielki w Poznaniu z prestiżową nagrodą. "To najważniejsze wyróżnienie w świecie opery"

Spektakl Teatru Wielkiego w Poznaniu „Jawnuta” Stanisława Moniuszki w reżyserii Ilarii Lanzino został nagrodzony przez jury International Opera Awards w kategorii „dzieło odkryte na nowo”. - To jest wizja współczesnego teatru operowego, na którą zdecydowaliśmy się już w 2012 roku - mówi dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu Renata Borowska-Juszczyńska.

Teatr Wielki został nagrodzony prestiżową nagrodą. To zapewne duma dla instytucji ?

International Opera Awards to najważniejsze wyróżnienie w świecie opery. Śmiało mogę powiedzieć, że nie ma bardziej prestiżowej nagrody niż ta. Uhonorowanie IOA Teatru Wielkiego i spektaklu „Jawnuta”, którego osią jest kompozycja Stanisława Moniuszki, patrona poznańskiej sceny, to najwyższy dowód uznania, a dla mnie ogromna satysfakcja. Jestem przekonana, że ta nagroda odbije się głośnym echem w międzynarodowym środowisku artystycznym, zwłaszcza w kontekście promowania twórczości Stanisława Moniuszki.

To jednak niejedyna nagroda dla poznańskiej opery...

Pragnę podkreślić, że to już drugi „operowy Oscar” – jak powszechnie nazywana jest International Opera Awards – dla Teatru Wielkiego w Poznaniu. Pierwszą statuetkę, również w kategorii „dzieło odkryte na nowo”, otrzymaliśmy w 2021 roku za inscenizację „Parii”. Oba wyróżnienia doceniają Teatr Wielki za realizowanie tytułów Moniuszki. Tegoroczna nagroda potwierdza słuszność kierunku, którym konsekwentnie kroczymy od paru lat, promując spuściznę naszego patrona i podkreślając jej uniwersalny charakter.

Niewiele teatrów bierze na swój warsztat te mniej znane sztuki Moniuszki. W Poznaniu to się stało.

Teatry operowe koncentrują się głównie na „kanonicznych” operach Moniuszki – „Halce” czy „Strasznym dworze” – dziełach doskonale znanych, brzmiących – używając metafory – w uchu każdego Polaka. Kierując instytucją, której nosi imię Moniuszki, nie powinnam sięgać jedynie po dzieła powszechnie znane, a sięgać po te mniej grywane, wydobywać z zapomnienia te rzadziej inscenizowane. O Teatrze Wielkim w Poznaniu myślę jako o instytucji, w której nie tylko doświadczamy piękna szeroko rozumianej sztuki operowej, ale również, a może przede wszystkim, poruszamy bardzo ważne i ciągle aktualne tematy społeczne. To jest wizja współczesnego teatru operowego, na którą zdecydowaliśmy się już w 2012 roku. Nie jest to łatwa droga, ale podążając nią, doświadczamy ogromnej satysfakcji, a słuszność naszego wyboru potwierdzają nagrody, choćby takie jak International Opera Awards.

Czym właściwie jest „Jawnuta” i o czym opowiada?

„Jawnuta” – jak chciał sam kompozytor – jest klasyfikowana gatunkowo jako śpiewogra, natomiast w niektórych publikacjach utwór ten funkcjonuje jako operetka. Jeżeli chodzi o poznańską inscenizację, przygotowaną przez Ilarię Lanzino, włoską reżyserkę młodego pokolenia, która wcześniej zrealizowała dla teatru „Straszny dwór”, „Jawnuta” to opowieść, która niesie nawiązania do tragicznej historii Romów. Premiera spektaklu odbyła się 16 grudnia 2022 roku, co jest szczególną datą. Tego dnia w 1942 roku Himmler zarządził deportację mieszkających w Niemczech Romów i Sinti do obozu zagłady w Auschwitz Birkenau. Tak naziści rozpoczęli porajmos, czyli proces ludobójstwa ludności romskiej, mający na celu zniszczenie całego narodu, jego kultury i języka. Ta zagłada pochłonęła 600 tys. Romów. Spektakl intensywnie rozbudził wyobraźnię realizatorów, poruszył widzów oglądających spektakl na żywo, a także online dzięki platformie OperaVision.

„Jawnuta” wcześniej była grana w Poznaniu, jednak długi czas teatr musiał radzić sobie bez sceny w budynku pod Pegazem.

Spektakl „Jawnuta” powstał w czasie generalnego remontu sceny teatru, dlatego zaprezentowaliśmy inscenizację w jednej z hal Międzynarodowych Targach Poznańskich. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki współpracy z samorządem województwa wielkopolskiego oraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W trakcie modernizacji sceny wsparcie tych instytucji umożliwiło przygotowanie pełnospektaklowych dużych produkcji w różnych przestrzeniach Poznania. Spektakl „Jawnuta” powróci do repertuaru Teatru Wielkiego w Poznaniu. Przeniesiona do gmachu pod Pegazem inscenizacja będzie odmienna od tej pokazanej na targach. Wierzę, że zmodernizowana scena, a także nowe możliwości w zakresie oświetlenia i akustyki, którymi dysponujemy po ponad dwuletnim remoncie, sprawią, że „Jawnuta” jeszcze bardziej zachwyci publiczność i da zupełnie nowe spojrzenie na twórczość Stanisława Moniuszki.

