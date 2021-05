Teresa Zarzeczańska-Różańska zostanie honorową obywatelką Poznania. Do kogo trafią tytuły Zasłużony dla Miasta Poznania?

Przed panią Teresą żaden Polak nie pokonał dystansu z Dover do Wissant, ona potrzebowała na to 11 godzin i 10 minut. Warto dodać, że ten wyczyn był możliwy dzięki wsparciu finansowemu, jakie zawodniczka otrzymała od ówczesnego prezydenta Poznania, Andrzeja Wituskiego. Zarzeczańska-Różańska była wielokrotną mistrzynią i rekordzistką Polski w pływaniu, specjalizowała się w stylu klasycznym.

Tytułem Zasłużonego został wyróżniony Hieronim Kowalski, były wojskowy, pilot, instruktor samolotowy i szybowcowy, honorowy członek Aeroklubu Poznańskiego. W czasie II wojny światowej, jako mały chłopiec, nosił meldunki do oddziałów partyzanckich. Podczas ofensywy radzieckiej został ranny, zaopiekowali się nim Rosjanie, a w marcu 1945 r. trafił do polskiego 6. Batalionu Saperów, z którym dotarł do Berlina. Podczas walk o Berlin nosił meldunki, w wieku 12 lat nadano mu stopień kaprala.

- Ukończył Oficerską Szkołę Lotnicza w Radomiu, dostał przydział do 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, a później do 62 Pułku Szkolno-Treningowego Lotnictwa Myśliwskiego w Poznaniu. Szkolił kandydatów na pilotów, w tym Mirosława Hermaszewskiego - mówi Ganowicz.