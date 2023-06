Trwa Animator 2023 w Poznaniu. To największy festiwal filmów animowanych w Polsce. Oto nagrodzeni z poprzednich lat

- Festiwal Animator obchodzi 16. urodziny, dlatego też tegoroczna edycja będzie trochę nostalgiczna. Wracamy do szalonych lat 90. a w animacji to przede wszystkim słynne kreskówki Genndy’ego Tartakovskiego. Cieszymy się, że programie ANIMATORA pojawią się jego realizacje stworzone dla Adult Swim.

Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych ANIMATOR przez ostatnie 15 lat zgromadził szerokie grono odbiorców – stałych uczestników festiwalu, jednak dalej nie ustaje w poszukiwaniu nowych odbiorców i wychodzeniu naprzeciw ich oczekiwaniom. Tegoroczna, 16. już edycja rozpoczęła się 21 czerwca i potrwa do 25 czerwca, jednak pokazy online dostępne będą do 30 czerwca.

- Dla tegorocznej edycji Animatora zaproponowałam hasło, które wynika z samego momentu, w jakim jest festiwal - zmian dużych i ważnych, ale też z osobistych poszukiwań tożsamości. Do sekcji noszącej tytuł tożsamy z hasłem Festiwalu zaprosiliśmy artystów, aby w twórczy sposób wyrazili co taki proces szukania siebie oznacza dla nich – proces, który nigdy się nie kończy

- Mam nadzieję, że razem wprowadzimy ten festiwal w nową epokę. Kiedy zaczynał się animator musieliśmy tłumaczyć czym jest animacja, opowiadać jej historię, opowiadać o tym, że jest to ważna gałąź kina, dzisiaj jesteśmy w innych czasach, 16 lat później, kiedy spotykamy się z zupełnie nową generacją – mówi Adriana Prodeus.

Siłą MFFA Animator są GOŚCIE – wybitni reżyserzy i animatorzy. Wśród nich jeden z najważniejszych twórców anime - Keiichi Hara . Jest to jeden z najbardziej uznawanych japońskich twórców na świecie. Studiował animację w Tokyo Designer Gakuin. Początki jego kariery sięgają lat 80. ubiegłego wieku. Był zaangażowany w realizację znanych i lubiany serii: „Doraemon”, czy „Shin-chan”. Za animację „Colorful” otrzymał nagrodę publiczności i wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy. Uznanie we Francji zyskał m.in. również późniejszy tytuł jego autorstwa: „Miss Hokusai” (2015), będąca animowaną adaptacją mangi „Sarusuberi”.

Nie określiłbym siebie jako „artystę”. Jestem raczej rzemieślnikiem, którego praca opiera się na doświadczeniu innych wyspecjalizowanych rzemieślników potrafiących robić to czego ja nie potrafię, w celu stworzenia filmu animowanego. Robienie animacji jest formą pracy zespołowej bardzo przypominającej proces tworzenia drzeworytów ukiyo-e

- słowa Keiichi Hary (Ch. Jao, The Mary Sue, themarysue.com/interview-keiichi-hara/, 20/10/2016)

Gościnią tegorocznej odsłony festiwalu będzie m.in. także nominowana do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej Oscar islandzka twórczyni - Sara Gunnarsdóttir. Jej wyróżniona przez Akademię animacja My Year of Dicks została również nagrodzona podczas ANIMATORA 2022 w kategorii Najlepszy Serial Animowany.

Kolejną gościnią jest japońska animatorka Sarina Nihei mieszkająca i tworząca we Francji. Specjalizuje się w animacji rysunkowej a surrealistyczna wyobraźnia jest jej znakiem rozpoznawczym. Jest absolwentką londyńskiej Royal College of Art. Jej dyplomowy film: "Small People with Hats" (“Mali ludzie w kapeluszach”) z 2014 roku zdobył główną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Animacji w Ottawie.