Trwa proces policjanta, który zastrzelił Adama Czerniejewskiego z Konina. "Jestem załamany zeznaniami byłych funkcjonariuszy policji"

W Kaliszu trwa proces policjanta, który zastrzelił Adama Czerniejewskiego

Sprawa tocząca się przed Sądem Okręgowym w Kaliszu dotyczy wydarzeń z 14 listopada 2019 r., kiedy przed południem na jednym z konińskich osiedli patrol policji próbował wylegitymować 21-latka i dwóch 15-latków.

Czytaj też: Policjant z Konina śmiertelnie postrzelił 21-latka. Przed sądem w Kaliszu rozpoczął się proces. "Nie chciałem tego"

Adam Czerniejewski zaczął uciekać i - według informacji śledczych - nie reagował na wezwania do zatrzymania. Dlatego goniący go funkcjonariusz Sławomir L. użył broni. Postrzelony przez policjanta młody mężczyzna zmarł na miejscu, pomimo udzielonej mu pomocy medycznej. Kula przebiła klatkę piersiową mężczyzny na wylot, rozrywając serce i płuca.

Prokuratura Regionalna w Łodzi oskarżyła policjanta o nieumyślne spowodowanie śmierci 21-latka, za co grozi do pięciu lat więzienia. Ustalenia śledztwa doprowadziły do wniosku, że oskarżony w sposób niewłaściwy i niezgodnie z ogólnymi zasadami postępowania z bronią palną posługiwał się nią podczas interwencji.