Zabójstwo w Suchym Lesie. Ofiara to Dariusz B., ps. Małolat

Do makabrycznej zbrodni doszło 27 czerwca 2020 roku w jednym z domów w podpoznańskim Suchym Lesie. Zmasakrowane ciało z licznymi ranami ciętymi znalazła rodzina zmarłego.

Początkowo podejrzewano, że „Małolat” zginął z powodu porachunków lub z rąk dłużnika. Kilka dni po przestępstwie zatrzymano pierwszego podejrzanego Janusza M. Miał on dług wobec „Małolata”, nie to jednak było motywem zbrodni. Śledczy ustalili, że motywem zbrodni był rabunek, a sprawcy w biały dzień przyjechali do domu Dariusza B.