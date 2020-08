Ukrainka straciła rękę, bo wciągnął ją magiel. Jej pracodawca odpowiada przed sądem. "Nie było osłon zabezpieczających" - mówił biegły

Alona Romanenko przyjechała do Polski w lipcu 2017 roku. Wtedy przepracowała dwa miesiące jako kelnerka, by w listopadzie 2017 roku wrócić do naszego kraju i zacząć pracę w pralni w Luboniu pod Poznaniem. 15 grudnia 2017 roku doszło do tragicznego wypadku. Magiel, przy którym pracowała, wciągnął jej rękę. Udało się ją wydostać dopiero po kilkudziesięciu minutach. Mimo starań lekarze nie mieli wyjścia i musieli amputować lewą rękę Alony.