Uwaga! Spotkanie z wilkiem. Jak się zachować, gdy w lesie zobaczymy wilka? Sprawdź!

Las to przede wszystkim dom dla dzikich zwierząt i roślin. Jeśli człowiek chociażby spaceruje po lesie, to wkracza na terytorium zwierzyny. W polskich lasach możemy spotkać już nie tylko jelenie czy dziki – coraz częściej pojawiają się w nich wilki. Wilk jest w Polsce gatunkiem chronionym i za zabicie lub skłusowanie wilka grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

- Wilki, na które przez dziesiątki lata polowano, niemal zupełnie zniknęły z terenów Polski. Na szczęście, w 1998 roku drapieżniki te objęto ochroną gatunkową. Od tego czasu systematycznie ich liczba wzrasta, a spotkania z tymi pięknymi, dzikimi zwierzętami mogą przytrafiać się częściej – informuje Katarzyna Klimek z Nadleśnictwa Szczecinek. - Wilki najczęściej są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi, nawet, jeśli zbliżają się do siedzib ludzkich, to jest to przejaw ich naturalnego instynktu, którym kierują się w poszukiwaniu jedzenia. Najczęściej, jeśli podchodzą w nocy w pobliża siedzib, to ludzie nawet o tym nie wiedzą. Jednak wilki, podobnie jak każde inne dzikie zwierzęta, mogą zachować się nieobliczalnie, jeśli są wystraszone, chore lub zranione, a szczególnie wówczas, gdy zostaną oswojone – dokarmiane i przyzwyczajane do pobytu blisko siedzib ludzkich.