Uwaga! Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicach od 13 do 17 maja. Przygotuj się na wyłączenia. Sprawdź listę ulic

Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicach

Dostarczający energię elektryczną w Wielkopolsce Enea Operator przekazał informacje o kolejnych, planowanych i awaryjnych, włączeniach prądu w Poznaniu i okolicach. Tym razem dotyczą one okresu od 13 do 17 maja. Są one związane z pracami remontowymi, wymianą okablowania, nowymi przyłączeniami bądź usuwaniem awarii.