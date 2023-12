Warta Poznań głodna rewanżu na Jagiellonii. Stawka tego meczu jest bardzo wysoka

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań, czyli starcie numer dwa

Zieloni w tym roku już wielokrotnie potwierdzili, że lubią grać z przeciwnikami, którzy są notowani zdecydowanie wyżej. Tak było choćby dwa tygodnie temu w starciu z Legią Warszawa (2:2). Tak też było przed czterema dniami w pierwszym meczu z Jagiellonią Białystok . Mimo porażki 1:2, warciarze nie mają się czego wstydzić. Jedynym zawodnikiem, który będzie koszmarnie wspominał to spotkanie, był Adrian Lis. Bramkarz "Swojskiej bandy" popełnił dwa kuriozalne błędy, przyczyniając się do porażki swojej ekipy.

Twierdza Białystok zostanie zburzona?

- Jesteśmy świadomi tego, że „Jaga” na swoim terenie jest niepokonana, ale każda seria się kiedyś kończy, a w obecnej formie stać nas na to, by wywalczyć awans. Nasi piłkarze są zmotywowani i chcą się zrewanżować Jagiellonii

Poznaniacy - w porównaniu do piątkowego meczu - przystąpią wzmocnieni, szczególnie w defensywie. Do składu wracają Jakub Bartkowski i Dawid Szymonowicz, którzy ostatnio musieli odpokutować karę czterech żółtych kartek zebranych w ekstraklasowych spotkaniach.

Stawką wtorkowego meczu Pucharu Polski będzie awans do ćwierćfinału. Warciarze w 1/8 finału tych rozgrywek zameldowali się dzięki wygranej z w I rundzie z trzecioligowym KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (2:1) natomiast w kolejnej fazie "Pucharu Tysiąca Drużyn" bezproblemowo uporali się z czwartoligową Stalą Brzeg (4:0).

Jagiellonia natomiast do III rundy awansowała dzięki zwycięstwom ze Śląskiem Wrocław (2:0) i Resovią Rzeszów (3:1). - Myślenie na tym etapie o maju i finale na Stadionie Narodowym to prosta droga do niepowodzenia. Wielu przegrało mecz jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, a nikt nigdy go nie wygrał. Na dzisiaj najważniejszy jest najbliższy cel i mecz z Wartą Poznań, którego zwieńczeniem może być awans do ćwierćfinału. Natomiast nie czuję dodatkowej presji związanej z etapem, na którym obecnie się znajdujemy - powiedział przed spotkaniem opiekun Jagiellonii, Adrian Siemieniec.