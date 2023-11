Warta Poznań ma nowego prezesa. To były menedżer FIFA. Zdradził, jakie jest jego najważniejsze wyzwanie!

Nowym prezesem Warty Poznań został Artur Meissner. W latach 2010-2014 był licencjonowanym menedżerem piłkarskim FIFA. Jest radcą prawnym, od 2021 roku działa również w Piłkarskim Sądzie Polubownym PZPN w zespole ds. zmian przepisów związkowych.

39-letni poznaniak ma wieloletnią praktykę w zakresie prawa sportowego i obsługi prawnej klubów sportowych, m.in. w zakresie: prowadzenia negocjacji w rozmowach z partnerami handlowymi, sponsorami, klubami, agentami i zawodnikami, reprezentowania klubów i zawodników przed organami PZPN i FIFA oraz przekształceń klubów piłkarskich.

- Jestem przekonany, że to człowiek znakomicie przygotowany do tej roli. Artur Meissner był bardzo mocno związany z tym, co działo się w klubie przez ostatnie ponad 5 lat. Jako prawnik był odpowiedzialny za przejęcie Warty Poznań z rąk poprzednich właścicieli, a potem, w roli członka rady nadzorczej, odgrywał ważną rolę w budowaniu klubu na nowo. Był na bieżąco zaangażowany we wszystkie strategiczne tematy, więc jestem przekonany, że nowym prezesem Warty Poznań został człowiek znakomicie przygotowany do tej roli - powiedział właściciel Warty Poznań Bartłomiej Farjaszewski.