Włamał się do food trucka znajdującego się na terenie szkoły w Pleszewie. Ukradł gotówkę, opiekacz i jedzenie

Zgłoszenie o włamaniu do punktu gastronomicznego na terenie szkoły w Pleszewie wpłynęło do policjantów rano we wtorek, 23 stycznia.

- Policjanci ustalili, a następnie zatrzymali w miejscu zamieszkania 30-letniego mieszkańca Pleszewa, który jest podejrzany o włamanie do punktu gastronomicznego

- informują pleszewscy policjanci.

Wskazują też, że sprawca wyłamał kłódkę w drzwiach i dostał się do środka. Łupem mężczyzny padła gotówka, opiekacz oraz artykuły spożywcze, m.in. batony i napoje. Straty wyceniono na ponad 1 200 zł.