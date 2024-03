Wybory 2024: Przebudowa ulicy Obornickiej w Poznaniu musi nastąpić teraz. "Dajmy sobie spokój z trzecią ramą komunikacyjną”

Przebudowa ulicy Obornickiej potrzebna już teraz

O przebudowę dość niebezpiecznej w tej części ulicy radni miejscy i osiedlowi z Piątkowa apelują od lat. Tymczasem władze Poznania powtarzają, że ulica zostanie przebudowana dopiero po oddaniu do użytku tak zwanej nowej Obornickiej. Tymczasem droga od wielu lat jest w planach i póki co nie ma konkretnego harmonogramu jej budowy, ani zabezpieczonych na to pieniędzy.

- Nie powinniśmy czekać kolejnych lat na budowę nowej ulicy. Musimy już teraz przebudować poznański odcinek ulicy Obornickiej. Jeśli nie ma pieniędzy na realizację całości, to trzeba to robić etapami. Bo mieszkańcy na to za długo czekają i dla nich najważniejsze są te małe inwestycje, które poprawią znacząco komfort ich życia - mówił Plewiński.

