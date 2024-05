Wypadek na S5 w Wielkopolsce. Zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Pas w stronę Wrocławia zablokowany Emilia Ratajczak

Zderzyły się trzy samochody osobowe. Jarosław Jakubczak

Do wypadku doszło na wysokości Kościana na S5. Zderzyły się trzy samochody osobowe. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala, a wolny pas w stronę Wrocławia jest zablokowany. Utrudnienia mają potrwać nawet do godziny 10:30.