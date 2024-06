Prasówka 26.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy po odpadnięciu reprezentacji Polski z Euro 2024. Biało-Czerwoni jako pierwsi pożegnali się z turniejem w Niemczech”?

Prasówka 26.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy po odpadnięciu reprezentacji Polski z Euro 2024. Biało-Czerwoni jako pierwsi pożegnali się z turniejem w Niemczech Reprezentacja Polski jako pierwsza odpadła z turnieju Euro 2024. Biało-Czerwoni w dwóch meczach w Niemczech nie zdobyli nawet jednego punktu i stracili wszelkie szanse na wyjście z grupy. Zobaczcie najśmieszniejsze memy po odpadnięciu Polaków z Euro 2024.

📢 W tych godzinach prąd będzie najtańszy od lipca 2024 roku. Sprawdź taryfy - możesz sporo zaoszczędzić! Ceny energii elektrycznej ulegną zmianie od 1 lipca 2024 roku. Przestanie obowiązywać tarcza, dzięki której jeśli zmieściliśmy się w ustalonym limicie zużycia prądu płacimy stawki z 2022 roku. Zobaczcie, w jakich taryfach prąd może być tańszy. Sprawdźcie godziny, w których możemy mieć tańszy prąd.

📢 Jędrzej Rosiewicz - tak wygląda syn Andrzeja Rosiewicza. Zobaczcie zdjęcia! [26.06.2024 r.] Andrzej Rosiewicz to postać, która na stałe zapisała się w historii polskiej muzyki. Jego największe przeboje, takie jak "Chłopcy radarowcy", "Czterdzieści lat minęło..." i "Najwięcej witaminy", do dziś cieszą się ogromną popularnością. Rosiewicz ma troje dzieci, w tym syna Jędrzeja Rosiewicza, który również zdobywa uznanie w mediach. Przyjrzyjmy się bliżej życiu i karierze tego wyjątkowego artysty oraz jego rodziny.

Prasówka 26.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nagrody STUKOT’56 – odgłosy Czerwca wręczone w Poznaniu. Zobacz zdjęcia z uroczystej gali! Nagrody STUKOT’56 – odgłosy Czerwca zostały wręczone podczas gali na MTP w Poznaniu. Statuetki w formie symbolicznego robotniczego okuloka powędrowały do tych, którzy współcześnie niosą główne idee i przesłanie protestów Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku. To symboliczne wydarzenie przypomniało bohaterów tamtych dni oraz pokazało osoby i instytucje, które w dzisiejszych czasach kontynuują ich dzieło, propagując wartości wolności, godności i praw człowieka.

📢 Oto Sandra - tak dziś wygląda. Jej hity królowały w latach 80. Mamy zdjęcia! [26.06.2024] Sandra, niemiecka piosenkarka znana z olbrzymich sukcesów w latach 80., nadal pozostaje ikoną muzyki pop. Jej przeboje, takie jak "Maria Magdalena", "In the Heat of the Night", "Everlasting Love" czy "Hiroshima", wciąż są powszechnie doceniane. Artystka, mimo upływu lat, nadal przyciąga tłumy fanów na swoje koncerty. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sandra. 📢 Karolina Pachniewicz z Big Brothera - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [26.06.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz, gwiazda pierwszej edycji programu Big Brother w TVN. Gdy brała udział w tym niezwykle popularnym telewizyjnym reality show, miała zaledwie 21 lat. Po opuszczeniu domu Wielkiego Brata wyjechała za granicę. Dziś ma 44 lata i jest przyszywaną babcią. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz z "Big Brothera"!

📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia jej domu [26.06.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku 2023 roku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony" 📢 Poznali się dzięki "Rolnik szuka żony" i wzięli ślub. Zobaczcie zdjęcia! [26.06.2024] "Rolnik szuka żony" to jeden z najchętniej oglądanych programów telewizyjnych w Polsce, który zyskał ogromną popularność. Program ten łączy ludzi z różnych zakątków kraju, umożliwiając im znalezienie miłości swojego życia. Dzięki udziałowi w tym reality show wielu uczestników znalazło szczęście w miłości, zakładając rodziny i ciesząc się wspólnym życiem. Przedstawiamy, co słychać u rolników, którzy dzięki programowi TVP znaleźli swoje drugie połówki.

📢 Oto Anna-Maria Sieklucka z hitu Netflixa "365 dni" i jej śmiałe zdjęcia! [26.06.2024] Anna Maria Sieklucka to polska aktorka, która zyskała międzynarodową sławę dzięki głównej roli w w filmie "365 dni". Ten polski film erotyczny stał się hitem na platformie Netflix w 2020 roku. Osiągnął też ogromną popularność i stał się najchętniej oglądanym polskim filmem w kinach. Aktorka jest bardzo popularna na Instagramie. Prezentuje to wiele swoich zdjęć, wśród nich wiele śmiałych zdjęć. Zobaczcie, jak Anna Maria Sieklucka na nich wygląda! 📢 Małgorzata Foremniak ma już 57 lat. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! [26.06.2024 r.] Małgorzatę Foremniak widzowie pokochali za rolę doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe". To niezwykle popularna polska aktorka i osobowość telewizyjna. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Jest niezwykle pogodną i pozytywnie do życia nastawioną kobietą. Ma już 57 lat. Urodziny obchodziła je w przepięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Paznokcie 2024 - Glazed Donut Nails, te paznokcie to totalny HIT! Sprawdź! [26.06.2024] Paznokcie 2024 - sprawdź, jakie są trendy. Glazed Donut Nails – co to jest? Glazed donut nails, znane również jako opalizujące paznokcie, to najnowszy trend w świecie manicure, który podbił serca wielu osób, w tym także Hailey Bieber. Ten delikatny, subtelnie połyskujący manicure, doskonale pasuje do każdej stylizacji i sprawdzi się na każdą okazję. Dowiedz się, jak samodzielnie wykonać ten stylowy manicure w domu i odkryj sekret jego popularności. 📢 Oto Wiktoria Gąsiewska z serialu "Rodzinka.pl" na śmiałych zdjęciach. "Wyglądasz obłędnie!" [26.06.2024 r.] 25-letnia Wiktoria Gąsiewska, znana z takich produkcji jak "Rodzina zastępcza" czy "Przyjaciółki", to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy młodego pokolenia aktorów w Polsce. Już jako dziecko często pojawiała się na ekranie, a dziś przyciąga milion fanów na swój Instagram. Zajrzyjmy do tej utalentowanej aktorki, która swoją karierą i osobowością zaskarbiła sobie serca fanów. Mamy wiele jej śmiałych zdjęć!

📢 Marzena Chełmińska, trzecia żona Norbiego - tak wygląda. Wiemy, czym się zajmuje. Mamy zdjęcia! [26.06.2024] Norbi, znany polski piosenkarz oraz prezenter telewizyjny i radiowy, zdobył serca fanów swoim hitem "Kobiety są gorące". Artysta, który ma na koncie trzy małżeństwa, dzieli się swoim życiem prywatnym i zawodowym. Poznajcie bliżej jego trzecią żonę, Marzenę Chełmińską, na prywatnych zdjęciach. 📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [26.06.2024 r.] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini. 📢 Pierce Brosnan i jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [26.06.2024 r.] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

📢 Oto partnerki piłkarzy Lecha Poznań. Jak prezentują się WAGs z Poznania? Zobacz zdjęcia! [25.06.2024] Po blisko miesięcznej przerwie, piłkarze Lecha Poznań wraz z partnerkami wrócili z urlopów, gotowi do podjęcia nowych wyzwań. Okres wakacyjny był dla nich czasem na odpoczynek i regenerację po trudnym sezonie. Jak wyglądają partnerki zawodników, możesz zobaczyć na zdjęciach.

📢 Oto jak wakacje spędzili zawodnicy Lecha Poznań z partnerkami. Zobacz na zdjęciach! [25.06.2024] Piłkarze Lecha Poznań rozjechali się po świecie, by naładować baterie oraz oczyścić głowę po wyjątkowo nieudanym sezonie. Kolejorz w fatalnym stylu wypadł poza europejskie puchary, a Mariusz Rumak spadł ze stołka trenerskiego. Zawodnicy mieli czas do 20 czerwca, by wypocząć, lecz teraz rozpoczynają przygotowania do sezonu pod wodzą Nielsa Frederiksena. Dubaj, Mallorca, Tanzania... Zobacz na zdjęciach, gdzie wyjechali piłkarze Lecha z partnerkami na wakacje.

📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [26.06.2024 r.] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. 📢 Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [26.06.2024] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie.

📢 Oto Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [26.06.2024] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych.

📢 Tak dziś wygląda Karolina Czarnecka. 10 lat temu śpiewała "Hera, koka, hasz, LSD". Mamy zdjęcia! [26.06.2024] Karolina Czarnecka to polska wokalistka i aktorka, która zdobyła popularność 10 lat temu dzięki wyjątkowej interpretacji utworu "Hera, Koka, Hasz, LSD". Czym obecnie zajmuje się artystka i jak wygląda jej życie? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem oraz do obejrzenia galerii zdjęć. 📢 Miss z Rio na odważnych zdjęciach. Tak wygląda Emilia Ankiewicz, prześliczna polska lekkoatletka! [26.06.2024 r.] Emilia Ankiewicz to postać, która na sportowej arenie pozostawiła niezatarte ślady. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem, a szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Specjalizując się w biegu na 400 metrów przez płotki, odnosiła liczne sukcesy, zdobywając medale na różnych zawodach. Na igrzyska olimpijskich okrzyknięto ją miss z Rio. Tak dziś prezentuje się na odważnych zdjęciach!

📢 Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [26.06.2024 r.] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie! 📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony" - tak wygląda po zabiegu powiększania ust. Fani są podzieleni! [26.06.2024 r.] Nicola z popularnego programu "Rolnik szuka żony" postanowiła poddać się zabiegowi powiększenia ust. Jest zadowolona z efektu i podkreśla, że zależało jej na naturalnym wyglądzie, co udało się osiągnąć. Internauci mają jednak różne zdania na temat jej decyzji. Zobaczcie, jak teraz wygląda Nicola po tym zabiegu.

📢 Oto Stella Gregg, jedyna córka Jennifer Grey z "Dirty dancing". Zobaczcie, jak wygląda. Jest piękna! [26.06.2024 r.] Jennifer Grey to amerykańska aktorka, która zdobyła ogromną popularność dzięki swojej roli w filmie "Dirty dancing", gdzie partnerowała Patrickowi Swayze. Jest matką jednej córki, Stelli Gregg, która ma 22 lata i także zaczyna karierę aktorską. Sprawdźmy, jak wygląda dziś córka Jennifer Grey z "Dirty Dancing". 📢 Sabrina na seksownych zdjęciach. "Piękna! A ci, którzy mówią, że jesteś niegrzeczna, niech gadają" [26.06.2024 r.] Sabrina Salerno, włoska gwiazda estrady i ekranu, właśnie obchodziła swoje 56. urodziny! 37 lat temu zdobyła serca fanów swoim niezapomnianym przebojem "Boys (Summertime Love)" i kultowym już teledyskiem, który do dziś pamiętamy. Pomimo upływu czasu, Sabrina nadal emanuje urodą, co dokumentują jej najnowsze zdjęcia. Zachwyćcie się sami!

📢 Iga Świątek na odważnych zdjęciach - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [26.06.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek! 📢 Żona Andrzeja Rosiewicza - tak wygląda Iwona Rosiewicz. Jest od niego o 25 lat młodsza! [26.06.2024 r.] Andrzej Rosiewicz to ikona polskiej sceny muzycznej. Jest znany z takich hitów jak "Chłopcy radarowcy" czy "Czterdzieści lat minęło…". Jego twórczość cieszy się niesłabnącą popularnością. Artysta ma troje dzieci i młodszą o 25 lat żonę Iwonę. Ożenił się z nią, gdy miał już 53 lata. Zobaczcie, jak wygląda dziś żona Andrzeja Rosiewicza.

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [26.06.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Paznokcie 2024: styl Coquette Nails, czyli paznokcie dla kokietek - takie są trendy! [26.06.2024] Paznokcie 2024: Styl Coquette Nails - takie są trendy! Świat manicure stale ewoluuje, prezentując nam coraz to nowe trendy i stylizacje, które zachwycają i inspirują. W tym roku jednym z najbardziej pożądanych stylów paznokci jest tajemniczy i uwodzicielski trend znany jako "Coquette Nails" czyli paznokcie kokietki. Przyciągają one uwagę swoją subtelną elegancją i kuszącym wyglądem, który emanuje pewnością siebie i zmysłowością. Wejdź w galerię zdjęć i zapoznaj się z inspiracjami w stylu Coquette Nails

📢 Modne fryzury, lato 2024: włosy krótkie, półdługie i długie. Oto najnowsze trendy! [26.06.2024] Najmodniejsze fryzury na lato: włosy krótkie, półdługie i długie. Lato to doskonały czas na odświeżenie swojego wyglądu i wypróbowanie nowych fryzur. Niezależnie od tego, czy masz krótkie, półdługie, czy długie włosy, mamy dla Ciebie inspiracje, które pozwolą Ci wyglądać stylowo i czuć się komfortowo w ciepłe dni. W artykule przedstawiamy najmodniejsze fryzury na lato 2024, które zdominują ulice i plaże. Zajrzyj do naszej galerii zdjęć, aby zobaczyć najnowsze trendy i znaleźć idealną fryzurę dla siebie.

📢 Francuski manicure - ten styl jest zawsze na TOPIE! Zobacz najmodniejsze wzory! [26.06.2024] French pedicure. Idealne wzory francuskiego pedicure: porady i pomysły na 2024 rok. Francuskie wzory na paznokciach u stóp zachwycają swoją wyjątkową adaptacyjnością. Niezależnie od tego, czy ubierasz się na luzie, czy szykujesz na eleganckie wyjście, francuski pedicure dopasowuje się do Twojego stylu. Klasyczne białe końcówki są uniwersalnie atrakcyjne, ale prawdziwy urok pojawia się, gdy zaczynasz bawić się kolorami, teksturami i akcentami, personalizując swój pedicure według własnego stylu.

📢 Paznokcie w czerwcu. Te stylizacje paznokci to HIT [26.06.2024] Paznokcie 2024: te stylizacje to totalny odlot! Jak pomalować paznokcie w czerwcu? Czerwiec to miesiąc pełen świeżości, kolorów i nowej energii, która zachęca do eksperymentowania z modą i urodą. Idealnym sposobem na wprowadzenie tej energii do codziennych stylizacji jest malowanie paznokci w odważne, letnie wzory i kolory. Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz inspiracje na najmodniejsze stylizacje paznokci na czerwiec 2024! 📢 Paznokcie 2024: Lip oil nails ten trend to totalny hit na wiosnę i lato! [26.06.2024] Paznokcie 2024. Lip oil nails — nadchodzący hit na wiosnę i lato 2024. Lip oil nails, podobnie jak popularne ostatnio lipgloss nails, to minimalistyczny manicure, który doskonale komponuje się z jasnymi i delikatnymi kolorami. Oba te trendy czerpią inspirację z kosmetyków do ust, ale istnieje między nimi subtelna różnica. Jeżeli cenisz sobie minimalizm i jesteś estetką ten trend jest dla Ciebie! Wejdź w galerię zdjęć i zapoznaj się z najpiękniejszymi stylizacjami w stylu lip oil nails.

📢 Renta wdowia 2024: Kto otrzyma pieniądze z renty? Ile renty wdowiej wpłynie na konto? Mamy wyliczenia - sprawdź tabelki! [25.06.2024] W 2024 roku można spodziewać się istotnych zmian w przepisach dotyczących renty wdowiej. Zaproponowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej zmiany mają na celu wsparcie osób owdowiałych. Zmiany te są odpowiedzią na demograficzne i społeczne potrzeby, a ich realizacja ma być gwarancją godnych warunków życia dla seniorów po stracie współmałżonka.

📢 Niecodzienny widok na niebie nad Poznaniem. Tornado czy lej kondensacyjny? Mamy odpowiedź z IMGW! Niecodzienny widok na poznańskim niebie. Został zauważony we wtorek przed godz. 11. Udało się zrobić zdjęcia z centrum Poznania i podpoznańskiego Czerwonaka. Co pojawiło się nad stolicą Wielkopolski? Mamy odpowiedź Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 📢 Największy niewypał odejdzie z Lecha Poznań? Zawodnicy Kolejorza na celowniku zagranicznych klubów Coraz więcej pojawia się w mediach transferowych plotek dotyczących piłkarzy Lecha Poznań i Warty Poznań. Postanowiliśmy je uszeregować, choć na razie nie ma jeszcze żadnych konkretów. Niektóre doniesienia są jednak bardzo ciekawe. Jedna z plotek dotyczy największego niewypału transferowego Lecha Poznań w ostatnich latach.

📢 Paweł Staliński, przystojny syn Doroty Stalińskiej, odnalazł szczęście u boku pięknej tancerki. Tak teraz żyją [26.06.2024] Paweł Staliński, syn popularnej aktorki Doroty Stalińskiej, miał swoje pięć minut sławy w 2010 roku, kiedy wziął udział w telewizyjnym show "Taniec z gwiazdami". Tamte wydarzenia zaważyły na jego dalszej karierze i życiu prywatnym. Poznał miłość życia, a wszystko dzięki wspólnej pasji do tańca. Zobacz, jak teraz żyje Paweł Staliński i jego ukochana Paulina Janicka. Parę pokazujemy na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Pogrzeb Mateusza Strzelczyka. Były wioślarz Posnanii i zawodnik crossfitu zmarł nagle w wieku 31 lat. Żegnały go tłumy Pogrzeb Mateusza Strzelczyka odbył się we wtorek 25 czerwca w Poznaniu. Tłumy pożegnały zmarłego kilkanaście dni temu byłego wioślarza Posnanii i znanego zawodnika crossfitu, który zmarł nagle w wieku 31 lat. Ceremonia pogrzebowa odbyła się na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.

📢 Tak teraz wygląda stadion przy Drodze Dębińskiej. Czy Warta Poznań zagra na nim w pierwszej lidze? W czerwcu ważą się losy Warty Poznań. Klub walczy o przyznanie licencji na grę w I lidze, jednak do tego potrzebny jest spełniający wymogi PZPN obiekt. Zieloni po nieudanych próbach wynajęcia Enea Stadionu, postanowili wrócić na stadion przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu. Obiekt ten wymaga jednak wielu prac, na które potrzebne są pieniądze i przede wszystkim czas. Czy Warcie uda się w porę przygotować stadion? Zobacz, jak teraz wygląda "Ogródek". 📢 Policja zatrzymała trzech ortopedów z Poznania. Za łapówkę mieli wystawiać recepty na opioidy Trzej ortopedzi z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu usłyszało zarzuty. Główny z podejrzanych, dr Jerzy N. miał m.in. poświadczyć nieprawdę w dokumentacji medycznej dla więźnia i w zamian za łapówki wystawiać recepty na opioidy.

📢 Trzech chłopców pobitych w Poznaniu. Sprawcami nastoletni Ukraińcy. Policja: poszło o dziewczynę Trzech nastolatków w wieku 12-14 lat zostało pobitych na ul. Starołęckiej w Poznaniu. Sprawcami byli dwaj chłopcy z Ukrainy. Jak mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji, między nastolatkami doszło do zatargu. Pokłócili się o dziewczynę. Sprawę wyjaśnia policja. 📢 Zabawa nad Wartą w Poznaniu rusza na dobre. Tak wygląda Klub na Fali w tym sezonie! Byliśmy w środku tuż po otwarciu. Oto zdjęcia W piątek 21 czerwca otworzył się poznański Klub na Fali. Marta Grabianowska, współwłaścicielka klubu opowiedziała nam jak przebiegało otwarcie i jakie plany ma klub w tym sezonie. Nie obyło się bez kontrowersji, jednak właściciele zapewniają, że infrastruktura jest w pełni przygotowana na gości.

📢 Nasze top 10 najlepszych miejsc w Wielkopolsce. To idealne miejsca na jednodniowy wypad! Sprawdź gdzie warto się wybrać niedaleko Poznania Planując jednodniowy wypad z rodziną, warto rozważyć fascynujące miejsca, które znajdują się zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Wielkopolska oferuje bogactwo atrakcji, które zachwycą zarówno miłośników historii, jak i natury. Od malowniczych jezior pod Koninem okrzykniętych Polskimi Malediwami, przez Park Etnograficzny w Dziekanowicach, aż po Zamek Stobnica – region kryje w sobie niezliczone skarby gotowe do odkrycia przez dorosłych i młodszych odkrywców.

📢 Tunel na Garbarach w Poznaniu blokuje budowę tramwaju na Naramowice? Sfinansować ma go ten, kto pierwszy rozpocznie prace - miasto lub kolej Bitwa o II etap trasy tramwajowej na Naramowice trwa. Społecznicy ze stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania walczą o możliwie jak najszybsze rozpoczęcie prac. Jednym z problemów jest tunel pod torami na ulicy Garbary. Miasto porozumiało się z koleją, że jego budowę sfinansuje ten, kto pierwszy rozpocznie prace budowlane. PKP PLK planuje bowiem rozbudowę linii kolejowej z Poznania Wschodu przez Garbary do Poznania Głównego. Ale kolejarze nie mają żadnego harmonogramu prac dla tej planowanej od dawna inwestycji. Miasto odpowiedziało na nasze pytania.

📢 39-letnia Natalia z Gortatowa zginęła z rąk męża Adama R. Przed śmiercią zostawiła testament i niepokojącą wiadomość 39-letnia Natalia z Gortatowa obawiała się swojego męża, 60-letniego Adama R. Zanim została przez niego zamordowana w swoim biurze w Poznaniu zostawiła testament i niepokojącą wiadomość. Co więcej mężczyźnie, z którym się spotykała wyznała, że mąż ją prawdopodobnie podtruwa.

📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza. Zobacz zdjęcia Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień. 📢 Poznań Główny drugim największym dworcem w Polsce. Konkurencja goni, ale pieniędzy na wielką przebudowę nie będzie Dworzec główny w Poznaniu obsłużył w 2023 prawie 25 milionów podróżnych, 68,5 tysiąca dziennie. To drugi najbardziej zatłoczony dworzec w Polsce. W przeciągu 10 lat przybyło mu ponad 7 milionów podróżnych. W grudniu 2023 r. miasto porozumiało się z PKP w sprawie wielkiej przebudowy dworca. Zniknąć miał plac Dworcowy, w jego miejscu miały pojawić się nowe perony. Nad nimi rozciągać się miał nowy dworzec Poznań Główny. Nowe Ministerstwo Infrastruktury mówi jednak, że na taką rewolucję w Poznaniu nie ma pieniędzy.

📢 Takie są skutki jedzenia borówek amerykańskich. Uwaga: te osoby powinny ich unikać! Borówka amerykańska to jedno z najpopularniejszych owoców po jakie sięgamy w sezonie letnim. Mają wiele walorów smakowych a do tego dostarczają także wiele wartościowych składników odżywczych i witamin. Zobaczcie, kiedy jedzenie borówek amerykańskich jest niebezpieczne dla zdrowia. Te osoby powinny ich unikać.

📢 Manicure "Sweet Red" - ten trend to prawdziwa petarda, popularna wśród gwiazd! [25.06.2024] Manicure "Sweet Red" to obecnie jeden z najgorętszych trendów w świecie urody, który zdobywa coraz większą popularność zarówno wśród zwykłych kobiet, jak i największych gwiazd Hollywood. Stylizacja paznokci w odcieniach czerwieni to nie tylko klasyka, ale i elegancja, która dodaje charakteru każdej stylizacji. Jeśli chcesz wyglądać stylowo i na czasie, ten trend jest dla Ciebie. W artykule dowiesz się, dlaczego warto postawić na "Sweet Red", jakie są jego najnowsze odsłony oraz które znane osobistości zdecydowały się na ten zmysłowy kolor na swoich paznokciach.

📢 Renta wdowia 2024. Szykują się zmiany w rentach wdowich. Jakie warunki należy spełnić? Sprawdź, kto dostanie pieniądze na konto! Renta wdowia to świadczenie pieniężne, którego zadaniem jest wesprzeć osoby po stracie współmałżonka. W 2024 roku planowane są zmiany w kwestii tego świadczenia. Na jakich zasadach ma zostać przyznawana renta osobom owdowiałym? Kto będzie mógł skorzystać z renty wdowiej? Jaka jest przewidywana wysokość kwoty wypłacanej wdowom i wdowcom? Sprawdź wszystkie niezbędne informacje. 📢 Paznokcie 2024: idealne stylizacje dla 50-latek. Obok nich nie przejdziesz obojętnie! [25.06.2024] Paznokcie 2024: idealne stylizacje dla 50-latek. Obok nich nie przejdziesz obojętnie! Rok 2024 przynosi ze sobą wiele nowości w świecie mody i urody, a paznokcie nie są wyjątkiem. Dla kobiet w wieku 50+, stylizacje paznokci nabierają szczególnego znaczenia. To nie tylko element dbania o siebie, ale również sposób na wyrażenie swojego stylu i osobowości. W tym roku trendy stawiają na elegancję, subtelność oraz wyjątkowe akcenty, które podkreślają dojrzałe piękno. Zapraszamy do odkrycia najnowszych stylizacji paznokci na 2024 rok, które z pewnością przyciągną spojrzenia i dodadzą pewności siebie.

📢 Paznokcie 2024. Trendy na 2024 rok: krótkie, kwadratowe paznokcie - tak się teraz nosi! [25.06.2024] Paznokcie 2024: Nowa Moda na Krótkie, Kwadratowe Paznokcie. W nadchodzącym roku królują krótkie, kwadratowe paznokcie! Po latach dominacji akryli i przedłużeń żelowych, 2024 przynosi powiew świeżości w stylizacji paznokci. Krótkie długości i klasyczny, kwadratowy kształt to trend, który zyskał na popularności i z pewnością pozostanie z nami na dłużej. Wejdź w galerię zdjęć i czerp inspiracje! 📢 Michał Probierz - garnitury. Jak nosi się najlepiej ubrany selekcjoner na Euro 2024? [25.06.2024, GALERIA] Michał Probierz - jego garnitury to stylizacyjny HIT! Nie milkną echa niedzielnego meczu Polska – Holandia na Euro 2024. Choć Polacy przegrali, to pozostawili po sobie dobre wrażenie. Media społecznościowe rozgrzewa także inny temat – brązowy garnitur trenera Michała Probierza. Jego elegancki styl i wybór tego nietypowego koloru stały się hitem Internetu, a sam garnitur zyskał status ikonicznego elementu sportowej mody. Probierz, znany ze swojego klasycznego, ale wyrafinowanego stylu, po raz kolejny pokazał, że elegancja i piłka nożna mogą iść w parze. W tym artykule przyjrzymy się bliżej garniturom Michała Probierza i ich wpływowi na wizerunek trenera.

📢 Wakacje 2024. Gdzie nad morze? Mechelinki - kierunek idealny dla rodzin z dziećmi oraz na samodzielne wypady [25.06.2024] Wakacje 2024. Gdzie nad morze? Kierunek - Mechelinki. Mechelinki to mała miejscowość nadmorska w Polsce, położona na północ od Gdyni, w województwie pomorskim. Jest częścią gminy Kosakowo. Mechelinki są znane ze swojego uroku i spokojnej atmosfery, co czyni je popularnym miejscem wypoczynku zarówno dla turystów, jak i mieszkańców okolicznych miast. Zapraszamy do galerii zdjęć, być może Mechelinki przypadną Wam do gustu. Polecamy tę miejscowość dla rodzin z dziećmi!

📢 Paznokcie 2024 -HIT na lato: Soap Nails. Takie są TRENDY [25.06.2024] Paznokcie 2024. Trend w manicure 2024: Soap Nails. Poznaj tę metodę malowania paznokci! Manicure Soap Nails, znany również jako "soapy nails", to jeden z najnowszych trendów, który zyskał popularność w 2024 roku. Jest to minimalistyczny, elegancki styl, który skupia się na naturalnym wyglądzie paznokci z delikatnym, błyszczącym wykończeniem, jakby właśnie zostały umyte mydłem. Trend ten jest ewolucją popularnych stylów takich jak "clean girl" i "lip gloss nails" z poprzednich lat​.

📢 Paznokcie 2024. Nuance Nails - najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [25.06.2024] Paznokcie 2024: trend "Nuance Nails" to najnowsza moda w manicure, którą musisz poznać! Trend "Nuance Nails" to najnowsza moda w manicure, która zyskuje popularność w 2024 roku. Wywodzi się z Korei i charakteryzuje się efektem dymu i marmuru, inspirowanym naturalnymi wzorami kamieni i kryształów. Wzory są zazwyczaj w ziemistych tonacjach, takich jak brązy, zielenie i błękity, często z metalicznymi akcentami, co nadaje paznokciom wygląd szlachetnych kamieni. 📢 Paznokcie 2024: Mob wife aesthetic czyli pełen przepych na płytce paznokciowej! [25.06.2024] W świecie stylizacji paznokci na rok 2024 przewija się jedno hasło: Mob wife aesthetic. Ta modna stylizacja paznokci przyjmuje postać wyrafinowanego przepychania granic i ekscesów. Warto pamiętać, że więcej znaczy lepiej! Zatem podążając za trendami tego roku, zapomnij o subtelności - teraz czas na odwagę i ekstrawagancję. Mob wife aesthetic to połączenie długich, ostrych paznokci z intensywnymi kolorami i wyrafinowanymi zdobieniami. Niech Twoje paznokcie mówią za Ciebie, wyrażając Twoją pewność siebie i niepowtarzalny styl! Wejdź do galerii zdjęć i zobacz inspiracje!

📢 14 emerytura 2024: tyle wpłynie Tobie na konto - WYLICZENIA [25.06.2024] 14 emerytura 2024: złe wieści dla seniorów. Wiemy, ile wyniesie dodatkowa emerytura. 14 emerytura w 2024 roku będzie niższa. Rząd ujawnił już termin oraz kwotę dodatkowego świadczenia dla emerytów. Zgodnie z informacjami, wypłaty trafią na konta seniorów we wrześniu, a kwota 14. emerytury będzie o 869 zł mniejsza niż w poprzednim roku. Co jest przyczyną tej zmiany? Wejdź w galerię zdjęć i sprawdź szczegóły! 📢 "To cichy strajk". Znani nauczyciele rzucają papierami. Belfrzy, mimo obietnic, wciąż zarabiają za mało W ciągu ostatnich kilku miesięcy sytuacja materialna nauczycieli nieco się poprawiła. Ci jednak są zmęczeni wszelkimi zmianami - znani nauczyciele „rzucają papierami” i odchodzą od pracy przy tablicy. W Poznaniu i Wielkopolsce wakatów dla nauczycieli nie brakuje. Dlaczego?

📢 W końcu wakacje! Oto jak Polacy zachowują się na wczasach. Zobacz, z czego żartują internauci. Oto najlepsze memy o polskich turystach Skarpetki z sandałami, reklamówka z "Biedronki" i do tego przekonanie, że każda cena jest zbyt wysoka. Czy tacy naprawdę są polscy turyści? Na pewno właśnie taki obraz wyłania się z popularnych memów, które można znaleźć w sieci. Oto najlepsze memy dotyczące polskich turystów. 📢 Oto najlepsze plaże i kąpieliska w Wielkopolsce i pod Poznaniem. Wysoko ocenili je Wielkopolanie w serwisie Google'a. Sprawdź TOP 20! Kończy się rok szkolny, nadchodzą wakacje i lato! Wkrótce wszyscy będziemy poszukiwać odpoczynku i ochłody. W Wielkopolsce, w krainie 1000 jezior, pełno jest czystych jezior, piaszczystych plaż i zadbanych kąpielisk. Które z nich najwyżej oceniają użytkownicy Google'a? Sprawdziliśmy! Oto 20 najlepszych plaż i kąpielisk w Wielkopolsce.

📢 W centrum Poznania, tuż obok Starego Miasta, powstaje duży hotel. Ma mieć czterogwiazdkowy standard. Prace budowlane już ruszyły. Zobacz! 197 pokoi znajdzie się w hotelu, którego budowa rozpoczęła się przy ulicy Zielonej, tuż obok Starego Miasta w Poznaniu. Budynek powstanie na trójkątnej działce u zbiegu ul. Zielonej i pro. Janiny Lewandowskiej. Będzie miał aż 8 kondygnacji. Planowane zakończenie budowy w trzecim kwartale 2026 r. Zobacz zdjęcia! 📢 Oto najbogatsi Wielkopolanie i ich majątki. Znaleźli się na liście tygodnika "Wprost". Na czele potentat z Krotoszyna. Kto jeszcze? Sprawdź! W najnowszym, 35. już wydaniu rankingu najbogatszych Polaków, opublikowanym przez tygodnik "Wprost", Wielkopolska ponownie udowadnia swoją gospodarczą potęgę. Na czele listy stoi niekwestionowany lider - Tomasz Biernacki, właściciel marki Dino, którego majątek szacowany jest na imponujące 20 mld złotych. Wśród elitarnego grona znalazło się także kilku innych przedstawicieli tego regionu, potwierdzając, że Wielkopolska jest nie tylko sercem Polski, ale i jej gospodarczym silnikiem.

📢 Katarzyna Ratajczak, skrzypaczka z Poznania, ma szansę podbić światowe sceny. Ale czesne w prestiżowej szkole w Londynie zwala z nóg! Kilka miesięcy temu Katarzyna Ratajczak z Poznania zdała egzamin do Royal College of Music w Londynie. Olbrzymią radość trwała krótko. Po Brexicie czesne dla obywateli Unii Europejskiej wzrosło trzykrotnie, a programy stypendialne i kredyty studenckie zlikwidowano. Dziś to wydatek rzędu 30 600 funtów, czyli ok. 160 tys. złotych… Poznanianki na taki wydatek nie stać. Jeśli nie znajdą się darczyńcy, o światowej karierze będzie mogła zapomnieć. 📢 Naukowcy z Poznania zbierają fusy z kawy, by zastąpić nimi plastik. Są w stanie stworzyć przedmioty codziennego użytku Fusy z kawy mogą zastąpić plastik? Okazuje się, że to całkiem możliwe. Prace nad takim projektem prowadzą obecnie naukowcy z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. - Kawowe fusy mogą być cennym surowcem, wykorzystywanym jako materiał do produkcji wielu codziennych wyrobów - mówią naukowcy.

📢 W Warcie sypnęło oświadczeniami, a w Lechu czekają na kurację uzdrawiającą dla "tłustych kotów" [KOMENTARZ] Piłkarskie wakacje w tym roku w Poznaniu są wyjątkowo burzliwe. Warta spadła bowiem z ekstraklasy i jakoś nie może się z tego otrząsnąć. Najpierw chciała grać na Bułgarskiej, potem wrócić do „ogródka”, a teraz do Grodziska, czyli tam, gdzie gra już od sześciu lat. 📢 Warta Poznań rozpada się jak domek z kart, ale właściciel dalej wierzy w ten projekt Warta Poznań od wielu miesięcy nie płaciła swoim piłkarzom. Nic więc dziwnego, że po spadku z ekstraklasy, czołowi piłkarze jak najszybciej chcą opuścić Zielonych. Pierwszy "z tonącego statku" uciekł kapitan Mateusz Kupczak, ale każdy na jego miejscu zrobiłby to samo, mając na utrzymaniu rodzinę i perspektywy godnego zarobku. Dziury finansowej na pewno nie załata sprzedaż Kajetana Szmyta do Zagłębia Lubin. Zieloni otrzymają za niego tylko 500 tys. złotych. Warta w środę opublikowała komunikat, w którym przedstawiła plany na najbliższe dni i tygodnie, a w poniedziałek list otwarty do kibiców wystosował właściciel Bartłomiej Farjaszewski. Ważne jest, że nadal wierzy w projekt powrotu Zielonych do Poznania i gry w I lidze, choć znaków zapytania jest bardzo dużo.

📢 [Dziecięce zawody rowerkowe w Poznaniu. Liczyła się dobra zabawa i promowanie zdrowego stylu życia. Zobacz zdjęcia i relację! ](https://gloswielkopolski.pl/dzieciece-zawody-rowerkowe-w-poznaniu-liczyla-sie-dobra-zabawa-i-promowanie-zdrowego-stylu-zycia-zobacz-zdjecia-i-relacje/ar/c1p2-26478287)

Zawody rowerkowe dla dzieci stanowiły wyjątkową okazję, aby uczestniczyć w sportowej rywalizacji i zabawie. Zawody odbyły się 22 czerwca przed Posnanią, w tym samym dniu, w którym odbyła się 7. edycja POSNANIA BIKE PARADE. Oprócz wyścigu, dzieci mogły wziąć udział w specjalnie przygotowanych dla nich animacjach, w tym także puszczać bańki mydlane. Organizatorem wydarzenia był "Głos Wielkopolski". 📢 Tu jest pięknie! Gdzie pojechać w weekend w Wielkopolsce? Oto 10 idealnych miejsc na wycieczkę. Sprawdź listę i zwiedź je koniecznie! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii.

📢 Oto najciekawsze wydarzenia w Wielkopolsce. Nie przegap tych jarmarków, pokazów i parad! Gdzie i kiedy warto się wybrać w 2024 roku? Takich wydarzeń nie można przegapić! W 2024 roku w Wielkopolsce wiosną, latem i jesienią czekają na nas liczne pokazy, jarmarki, festiwale i parady. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze! Zobacz rozkład imprez na nadchodzące miesiące. 📢 W tych godzinach wychodzą przelewy z ZUS w 2024 roku. Sprawdźcie! ZUS wypłaca wiele świadczeń, miedzy innymi renty, emerytury, 800 plus czy nawet zasiłek macierzyński. Jeśli czekamy na przelew z Zakład Ubezpieczeń Społecznych, warto wiedzieć, o której godzinie wychodzą przelewy z tej instytucji. Zobaczcie, w jakich godzinach są realizowane przelewy. Sprawdźcie.

📢 Kilkanaście nowych obwodnic w Wielkopolsce. Sprawdź, gdzie już wkrótce pojedziemy szybciej i bezpieczniej Sieć dróg w Wielkopolsce wciąż jest rozbudowywana. Po zakończeniu prac nad całym odcinkiem S5, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skupiła się na dobudowie drugiej jezdni obwodnicy Kępna oraz na realizacji ośmiu nowych obwodnic, z czego pięć jest już w trakcie budowy. Inicjatywy te są częścią szeroko zakrojonego rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, mającego na celu poprawę infrastruktury drogowej do roku 2030, oraz programu budowy 100 obwodnic.

📢 Śmierć 39-letniej Natalii z Gortatowa pod Poznaniem. Jej mąż Adam R. usłyszał zarzuty. Zdradził, jak zabił swoją żonę i przyznał się do winy Mieszkanka Gortatowa, 39-letnia Natalia była poszukiwana od kilku dni. Jej ciało odnaleziono w środę w lesie na przedmieściach Poznania. Już w środę, w sprawie został zatrzymany mąż kobiety. Przesłuchanie mężczyzny, które odbyło się w poznańskiej prokuraturze, zakończyło się postawieniem mu zarzutu zabójstwa żony. Kobieta została uduszona. 📢 Lech Poznań ogłosił kadrę na obóz we Wronkach. Na liście zawodników jadących na obóz są niespodzianki! Piłkarze Lecha Poznań w piątek i sobotę przeszli kolejne badania. Najpierw mieli pobraną krew, zostali zważeni, a także zbadano im poziom tkanki tłuszczowej. Zaliczyli także testy pracy mięśni oraz wydolnościowe. Na obóz do Wronek, który rozpoczyna się w poniedziałek 24 czerwca, trener Lecha zabiera 33 piłkarzy. Wśród nich są niespodzianki, choć nie takie, jakich oczekują kibice Kolejorza.

📢 Upamiętnili Poznański Czerwiec 1956 roku. W wyjątkowym biegu wzięło udział ponad 1000 osób. Na mecie medale wręczali kombatanci. Zobacz! Ponad 1000 osób wystartowało w niedzielę w biegu Poznański Czerwiec 56, upamiętniającym poznański zryw robotników z 1956 r. Rywalizowano na dystansie 5 i 10 km. 📢 Stary Rynek w Poznaniu skąpany w słońcu. W ciągu dnia jest cichy i spokojny. Wieczorem gromadzą się tu tłumy! Zobacz zdjęcia! Remont poznańskiego Starego Rynku za nami, więc na najważniejszy plac miast wróciło życie. Choć w środku dnia, szczególnie letniego, jest tam dość spokojnie, to wieczorem trudno będzie znaleźć miejsce w ogródkach restauracji działających na rynku i w jego okolicy. Szczególnie w takie dni, jak pierwszy letni weekend. Zobacz zdjęcia Starego Rynku skąpanego w słońcu!

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Parada Sobótkowa 2024 w Poznaniu. Wartą przepłynął widowiskowy korowód. Zobacz zdjęcia! Parada Sobótkowa to jedno z najbardziej malowniczych i kultywowanych wydarzeń w Poznaniu, nawiązujące do dawnych tradycji obchodzenia nocy świętojańskiej. W piątek wieczorem mieszkańcy Poznania oraz turyści mogli wziąć udział w tej wyjątkowej uroczystości, która obfituje w liczne atrakcje i przypomina o ludowych zwyczajach związanych z przesileniem letnim. Zobacz zdjęcia z tegorocznej parady! 📢 Budowa drogi S11 w Wielkopolsce nabiera tempa. Znamy datę zakończenia! Budowa drogi ekspresowej S11, długo oczekiwana przez mieszkańców całej Wielkopolski, wkracza w decydującą fazę. Po latach oczekiwania i wielu obietnicach różnych ekip rządzących, prace nad dwupasmową drogą nabierają tempa, a wstępna data zakończenia całego odcinka w województwie została ustalona na 2030 rok. 📢 Zgłoś swoje zwierzątko do akcji PUPIL ROKU. Jego zdjęcie może trafić na okładkę książki, a Ty możesz wygrać atrakcyjne nagrody Tworzymy wielką galerię zdjęć zwierzaków naszych Czytelników - zarówno tych miauczących, szczekających, jak i latających czy pełzających. Wszystkich tych, którzy w naszych domach i sercach zajmują wyjątkowe miejsca. Zwieńczeniem naszej akcji będzie wydanie albumu NASZE PUPILE. Na właścicieli zwierząt czekają m.in. nagrody finansowe i wyjazdy do SPA.

📢 Oto najśmieszniejsze nazwy miejscowości w Polsce! To nie jest żart. One naprawdę istnieją! 20.06.2024 W Polsce jest mnóstwo śmiesznych nazw miejscowości. Oto najśmieszniejsze nazwy miejscowości w kraju... 📢 Najpiękniejsze miejsca w Polsce. 25 cudownych zakątków, które musisz zobaczyć: zabytki, cuda przyrody, skarby UNESCO Co warto zobaczyć w Polsce? Zobacz moją subiektywną listę aż 25 najpiękniejszych miejsc w Polsce, które każdy turysta powinien odwiedzić choć raz w życiu. To gotowe pomysły na weekend, urlop czy wakacje dla miłośników wędrówek, zwiedzania i podziwiania. Na liście są zabytki, cuda przyrody, skarby UNESCO i inne miejsca w Polsce, które po prostu trzeba zobaczyć. Sprawdź, gdzie już byłeś, a gdzie jeszcze powinieneś się udać. 📢 Cieszą oko! Takie samochody jeździły w PRL-u po polskich drogach. Zobacz na zdjęciach zabytkowe auta Stare samochody z minionej epoki to perełki motoryzacji. Zabytkowe samochody cieszą oko każdego miłośnika klasycznych aut. W czasach PRL-u widziane każdego dnia na polskich ulicach, dziś są eksponowane w muzeach, na wystawach i zlotach motoryzacyjnych. Pojawiają się nawet starsze, a niejednokrotnie zagraniczne modele. Oto legendy motoryzacji.

📢 Te fryzury odejmują lat! Są doskonałe dla kobiet dojrzałych. Zobacz inspiracje. Oto zdjęcia odmładzających fryzur Jak czesać się po 50.? Przede wszystkim tak, żeby czuć się dobrze. Odpowiednio dobrana fryzura powinna dodawać nam pewności siebie, sprawiać, że lubimy na siebie patrzeć w lustrze. Niekoniecznie trzeba podążać za trendami, a zaufać swojej intuicji. Istotną rolę przy zmianie fryzury odgrywa także fryzjer, który podpowie co będzie u nas dobrze wyglądało, a z czego musimy kategorycznie zrezygnować.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Józef Wojciechowski i jego życiowe partnerki - zdjęcia. Tak dziś wyglądają jego była żona, poprzednia kobieta i obecna ukochana [26.05.2024] Szef JW Construction zawsze otaczał się pięknymi i sporo młodszymi kobietami. Jego obecna partnerka, poprzednia i była żona to modelki. Józef Wojciechowski nie jest celebrytą, a jest w centrum zainteresowania mediów głównie przez jego życie prywatne. Zobacz na starych zdjęciach, z kim spotykał się 77-letni dziś deweloper, zanim związał się z pół wieku młodszą modelką Patrycją Tuchlińską. 📢 Tyle płacimy za niewyciągniętą z kontaktu wtyczkę. Dużo? Mamy wyliczenia! Często marnotrawimy pieniądze przez swoją nieroztropność. Jednym z największych grzechów obok wyrzucania jedzenia jest niewyłączanie urządzeń elektrycznych, gdy z nich nie korzystamy. Rocznie przez korzystanie z trybu czuwania wyrzucamy nawet kilkaset złotych. Zobaczcie, ile możemy zyskać wyjmując wtyczkę z kontaktu.

