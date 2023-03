Zabytkowy pałac w Lubstowie wystawiony na sprzedaż. To prawdziwa perła architektury! Jak wygląda i ile kosztuje?

Lepszą okolicę na budowę takiego obiektu trudno sobie wymarzyć. Neoklasycystyczny pałac wybudowano 27 km od Konina, na malowniczym wzgórzu, położonym tuż nad brzegiem jeziora Lubstowskiego, a do tego otoczono 12 hektarowym parkiem krajobrazowym. Wrażenie robi już sam park pałacowy, który - podobnie jak pałac - wpisany został do rejestru zabytków. Zadbano też o odpowiednie miejsce do podziwiania wspaniałych widoków. Od strony jeziora wznosi się bowiem trójkondygnacyjna wieża z tarasem.