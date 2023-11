Zabytkowy poznański zegar mozaikowy zostanie naprawiony

O planach naprawy zabytku poinformował w mediach społecznościowych zastępca prezydenta miasta - Mariusz Wiśniewski. Ja przypomniał we wpisie, zegar znajduje się na kompleksie budynków przeznaczonych historycznie dla magistratu poznańskiego, wzniesionych w latach 1910–1912, według projektu miejskiego radcy budowlanego Fritza Teubnera i architekta Hermanna Klotha.

- Zabytkowy zegar, który powstał w tym samym czasie co budynki, został wykonany przez firmę Johanna Fryderyka Weule z Bockenem w Górach Harzu, a otoczenie zegara to dzieło firmy Otto Böttgeara z Poznania. Cyferblat ma 2,7 m średnicy, umiejscowiony jest pomiędzy dwoma kolumnami z kapitelami i osłonięty blaszanym baldachimem. Do zegara prowadzi wykonana z piaskowca galeryjka dla zegarmistrza