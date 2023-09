Adam Szłapka o aferze wizowej: To podważa nasze funkcjonowanie w Schengen Chrystian Ufa

Poseł Adam Szłapka wypowiada się na temat afery wizowej podczas popołudniowej konferencji. Chrystian Ufa

Przewodniczący Nowoczesnej, poseł Adam Szłapka zorganizował w poniedziałek na placu Wolności w Poznaniu specjalną konferencję prasową w sprawie afery wizowej. Cześć polskich wiz, szczególnie w państwach Azji oraz Afryki miała zostać wydana za pieniądze poza jakąkolwiek procedurą. - To, że to jest afera korupcyjna, chyba nie budzi żadnych wątpliwości. To bardzo poważna sprawa - przyznał lider Nowoczesnej.