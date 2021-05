Apel Stowarzyszenia Romów w Polsce do prezydenta Poznania o likwidację koczowiska przy Lechickiej. Mieszkają tu rumuńscy Romowie

Roman Kwiatkowski, prezes stowarzyszenia zwraca uwagę, że polskie prawo dotyczy także rumuńskich Romów, a jeśli go nie przestrzegają, to mogą być wydaleni do swojego kraju. Twierdzi, że tolerowanie przez lata łamania prawa „doprowadziło do swoistego stanu bezkarności, nagannych (przestępczych), działań”.

Kwiatkowski uważa, że wpływa to negatywnie na postrzeganie polskiej społeczności Romów, bo większość ludzi nie rozróżnia polskiego Roma od rumuńskiego. Zdaniem stowarzyszenia, obowiązujące przepisy pozwalają na szybkie i skuteczne likwidowanie nielegalnych koczowisk. „Tak też winno stać się z koczowiskiem na osiedlu Winogrady w Poznaniu” – czytamy w piśmie do prezydenta, które wpłynęło do urzędu w czwartek.