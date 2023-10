Artyzm, rzemiosło i cierpliwość. W Poznaniu trwa Festiwal Sztuki Lutniczej. Zobacz zdjęcia

Finalny efekt wizualny i brzmieniowy poprzedzony jest długą pracą artystyczną i rzemieślniczą.

- Jeżeli mówimy o instrumentach współczesnych, w przypadku skrzypiec czas budowy do etapu, jak to nazywamy "na biało" - wynosi ok. 3 miesiące. Później następuje trudny, żmudny czas lakierowania, które też trwa ok. miesiąca - zależy od lakieru. Po sezonowaniu lakieru można uzbroić instrument, czyli włożyć w środek tę duszę, która jest ważnym elementem instrumentu, założyć kołki, podstawkę oraz założyć struny. W przypadku altówki jest podobnie, potrzeba tylko większej ilości materiału, natomiast wiolonczelę buduje się ok. 5 miesięcy