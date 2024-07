Awantura w galerii Posnania? Kobieta w pokoju ujęć uderzyła głową o ścianę. Galeria zmienia firmę ochroniarską

Awantura w galerii. Kobieta rozbiła sobie łuk brwiowy

26 czerwca około godziny 21:00 w galerii Posnania doszło do awantury. Jedna z klientek miała zachowywać się w agresywny sposób. Po tym ochroniarze z firmy Solid wzięli kobietę do pokoju dla zatrzymanych, a tam kobieta uderzyła się w głowę uszkadzając łuk brwiowy. Informacje potwierdziła PR managerka Posnanii - Martyna Walczak.

Pracownicy doprowadzili kobietę do pokoju ujęć, by tam poczekać na przyjazd służb porządkowych.

Wieczorem 25 czerwca w poznańskim tramwaju doszło do wyjątkowo groźnego zdarzenia. 33-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, zaczął grozić nożem innemu pasażerowi. Agresor został zatrzymany…

Zmiana firmy ochroniarskiej w Posnanii

Z tym wydarzeniem zbiegła się wymiana firmy ochroniarskiej, która ma odbyć się w najbliższym czasie. W mediach społecznościowych pojawiły się sygnały, że to właśnie przez to wydarzenie przedstawiciele galerii postanowili rozstać się z dotychczasową firmą ochroniarską. Martyna Walczak podkreśla jednak, że nie miało to związku z tą niebezpieczną sytuacją.