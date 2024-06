Babciowe 2024: jest już podpis prezydenta! Kto dostanie 1500 zł miesięcznie? Sprawdź szczegóły [13.06.2024]

Świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”

To świadczenie, potocznie zwane „babciowym”, będzie przysługiwało rodzicom, opiekunom faktycznym oraz osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka. Aby je otrzymać, dziecko nie może być objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu ani przez dziennego opiekuna, a rodzice muszą wykazać się aktywnością zawodową. Kwota świadczenia wynosi 1500 zł miesięcznie na dziecko, a dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności kwota ta wzrasta do 1900 zł.

Świadczenie „Aktywnie w żłobku”

Świadczenie to będzie wspierać rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub są pod opieką dziennego opiekuna. Kwota wynosi do 1500 zł miesięcznie na dziecko, a dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 1900 zł. Świadczenie będzie wypłacane bezpośrednio na konto instytucji opiekującej się dzieckiem.