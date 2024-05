Brak prądu w wielkopolskim. Sprawdź gdzie 27.05 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Gadów 1, 2, 4, 5, od 7 do 18, 20A, od 22 do 24, od 27 do 44, od 46 do 50, od 52 do 54, od 56 do 61, .., 328, 384. 27.05 od godz. 9:00 do 11:30

Ciepielew 7, 10, 46, Izerów 5, Polesie od 2 do 4, 6, 7. 27.05 od godz. 10:00 do 14:00

Ludwinów 15, 17, 18, 19A, od 20 do 24, 393/1. 27.05 od godz. 9:00 do 13:00

Dąbrowa , Roszków od 87 do 91. 27.05 od godz. 9:00 do 16:00

Mniszki A , 0015-230/87 (GPO), 214/14 (GPO), 230/11, 230/60 (GPO), 230/62, 230/65 (GPO), DZ. 230/41, Mniszki-230/21 (GPO), Mniszki-230/58 (GPO), Mniszki-230/59 (GPO), Mniszki-230/64 (GPO), Mniszki-230/67 (GPO), Mniszki-230/70 (GPO), Mniszki-230/89 (GPO), Mniszki-230/94 (GPO), Mniszki-230/98 (GPO), Mniszki B , 230/24, Skulsk ulice Targowa 2, 25, 29, 31, 33, 33 A, 35, 39, 41, od 43 do 46, 48, 52B, 52D, 52H, 54G, PLAZA, 209, Mniszki-216/4 (GPO), Mniszki-230/69 (GPO), Zielona 2, 3, 5, 8, 10, 14, 15 , Mniszki-230/86 (GPO). 27.05 od godz. 9:00 do 13:00

Wola Podłężna ulice Anyżkowa 3, 6, 14, 208/23, 208/24 (GPO), 208/27, 211/27 (GPO) 211/28, Aroniowa , 207/11 (GPO), Chmielna 1, 2, 4, 5, 5A, 6, Cyprysowa 4, 208/36, Licheńska 62, Nowa od 1 do 3, od 5 do 7, 9, 10, 12, 14, 15, 216/1 (GPO), 216/2, 222/2 (GPO), 222/5 (GPO), DZ. 214, Orzechowa 5, 9, 208/16, 208/37 (GPO), 208/17, 208/35 (GPO), 210/11 (GPO), 211/11, Rudzicka 30, 30A, 205/19 (GPO), 205/20 (GPO), 211/14 , 208/18, 208/33 (GPO), 208/21,208/28 (GPO), 211/15 (GPO), 211/18 (GPO), 211/19, 293 (GPO). 27.05 od godz. 11:00 do 14:00

Ciemierów-Kolonia 10, 10 A, od 12 do 14, 17, 17A, od 18 do 21, D9, W-758, Ciemierów Kolonia-324/1. 27.05 od godz. 11:00 do 15:00

Marszałki 82, 83, od 86 do 89, 90A. 27.05 od godz. 11:30 do 15:30

gm. Święciechowa: Henrykowo ul. Perłowa nr 2 do 16 parzyste, działka nr 573/8. 29.05 od godz. 7:30 do 12:30

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Krzywińska nr 16A do 44 parzyste, nr 31 do 57 nieparzyste, Usługi Ślusarsko-Kowalskie, BUD-MET, przepompownia ścieków (dz. 449); ul. Okrężna nr 1, 4, 6. 29.05 od godz. 7:30 do 15:30

Włoszakowice ul. Leśników nr 13 do 21 nieparzyste, działki nr 311/2 do 8, 312. 27.05 od godz. 7:30 do 14:30

gm. Osieczna: Frankowo nr 17 do 23, działka nr 126/2. 3.06 od godz. 8:00 do 13:30

Gmina Stęszew miejscowość Modrze ul. Drożdżycka cała, ul. Robocza 14, 14A, 15, 16, ul. Kościuszki od 1 do 4, 32, 60, 62, 63, ul. Poznańska 15, 26, 28, 33, 52, 86, 88, 90, działki nr 62/4, 66/13, 372, 666/25, 688/1, pałac, przepompownia ścieków, pompy Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o., 27.05 od godz. 8:30 do 11:30

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Góra, ul. Poznańska od nr 2 do nr 12 parzyste, 5, 7, ul. Tęczowa 11, 13, 15, działki nr 151/3, 156, 183, 27.05 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Komorniki, miejscowość Rosnówko, ul. 1 maja od nr 5 do nr 33 nieparzyste, od nr 8 do nr 30 parzyste, 44, 45, 46, 49, 53, 55, ul. Miodowa całą, ul. Stawnego cała, ul. Mostowa cała, ul. Nowa 2, 2a, ul. Poznańska 11, 17, 18, 18a, 19, 21, 23, 25, 27, działki nr 68/1, 69/3, 162, 316/2, 28.05 od godz. 7:30 do 8:30

Gmina Komorniki, miejscowość Rosnówko, ul. 1 maja od nr 37 do nr 55 nieparzyste, od nr 32 do nr 46 parzyste, działka nr 81, Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, przedszkole samorządowe Słoneczko,

28.05 od godz. 7:30 do 12:00

Świątniki ulice A, Kórnicka 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16D, 17 B, 17A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8A, 9, A, dz 76 A, dz. 86/3, DZ.108/1, 1, 2, 27, 28, 3, 4, 6, 8, 8C, dz. 65/4, DZ.68

28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Komorniki: ul. Młyńska od 40 do 76 parzyste bez 64, od 27 do 63 nieparzyste, ul. Wiosenna, ul. Pogodna 1, ul. Mieszka i Dobrawy 1,

28.05 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Cerekwica, ul. Piaskowa od nr 1 do nr 25 nieparzyste, 49A, 51, 53, 55, 57, 57A, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, ul. Krzyszkowska od nr 2 do nr 12 parzyste, działki nr 302, Gmina Rokietnica, miejscowość Mrowino, ul. Wschodnia 7, ul. Krzyszkowska od nr 2 do nr 12 parzyste,

28.05 od godz. 8:00 do 13:00