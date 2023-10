– zwrócił się podczas rozprawy do pana Tadeusza oskarżony Mikołaj M.

Kierowca przyjął przeprosiny i wybaczył oskarżonym.

– Ja tym panom przebaczam. Uważam, że ci oskarżeni to są biedni ludzie pod względem emocjonalnym, psychicznym, skoro zrobili taki błąd. Jest też kwestia społeczna, że wchodzą ludzie do autobusu – w tym momencie jako bandziory –i biją pasażerów i jeszcze kierowcę, który wiezie ich do jakiegoś celu. To jest absurd